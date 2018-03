Bezirksmuseum 15: Vortrag "Ernährung" in der VHS 14

Wien (OTS) - Die ehrenamtlich arbeitenden Bezirkshistoriker des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) laden am Freitag, 13. Dezember, zu einem Vortrag ein. Schauplatz der Veranstaltung zum Themenkreis "Nahrung" ist die Volkshochschule Penzing (14., Linzer Straße 146). Martin Schlatzer (Universität für Bodenkultur Wien) hält von 18.00 bis 19.30 Uhr das Referat "Nachhaltige Ernährung bis 2050". Von aktuellen Entwicklungen auf dem Nahrungsmittelsektor bis zu den Auswirkungen auf Klima und Umwelt durch spezielle Ernährungsweisen reichen die Angaben des Vortragenden. Auch das Kapitel "Ernährungssicherheit" nimmt der Kenner genau unter die Lupe. Eintritt: 6 Euro (mit "Sience Card":

kostenlos). Museumsleiterin Brigitte Neichl begrüßt die Zuhörer. Das Museum organisiert diesen Abend in Kooperation mit der VHS 14. Weitere Informationen: Telefon 0699/191 353 28. E-Mails an das Bezirkshistoriker-Team: bm1150 @ bezirksmuseum.at. Anmeldung: Telefon 891 74/114 000 bzw. E-Mail penzing @ vhs.at.

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus

Volkshochschule Penzing;

