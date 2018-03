Bildung hat höchste Priorität

Gesellschaftliche Weiterentwicklung und wirtschaftlicher Erfolg durch qualitätsgesicherte Bildung auf internationalem Niveau.

Wien (OTS) - Bildung bekommt in Zukunft jenen Stellenwert in der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, den sie verdient hat. Ob im Wettbewerb der Regionen oder im globalen Wettbewerb:

Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben erkannt, dass internationale, qualitätsgesicherte und nachhaltige Bildungsprogramme maßgeblich für die gesellschaftliche Weiterentwicklung und den wirtschaftlichen Erfolg sind.

In Europa stehen die Zeichen der Zeit derzeit auf Budgetkonsolidierung. Umso wichtiger ist es, dass bei Bildungsprogrammen Qualität und Nachhaltigkeit gegeben ist, um den Menschen die bestmögliche Weiterbildung auf internationalem Niveau zu ermöglichen. Wie uns die ECo-C Nachhaltigkeits-Studie belegt, sind wir mit der ECo-C Initiative auf dem richtigen Weg.

Aufstrebende Länder wie z.B. die Türkei setzen auf internationale Bildungsstandards, die eine gültige Bildungsgarantie gewährleisten. In der Anadolu Universität und T.C. Marmara Universität wird der internationale Bildungsstandard ECo-C IntComm ab März 2014 in den Lehrplänen integriert.

Investitionen in Kommunikations-Kompetenzen ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Zukunft ein sehr wichtiges Anliegen. Im Hinblick auf die wirtschaftliche und gesellschaftliche Weiterentwicklung der VAE und im Zusammenhang mit der EXPO 2020 hat die internationale und interkulturelle Kommunikation eine der höchsten Prioritäten.

Bei der Bildungssondierungsreise in die U.A.E. wurde das internationale Bildungsprogramm ECo-C vorgestellt. "Mich freute es, dass ECo-C den hohen Anforderungen wie Internationalität, Qualität und Nachhaltigkeit in der Bildung entsprach, es werden ab März 2014 die ECo-C Ländervertretungen für Abu Dhabi, Dubai und Sharjah den Betrieb aufnehmen," sagt der Präsident der ECo-C Foundation Prof. Leopold Kaiblinger.

Info: www.eco-c.at

Rückfragen & Kontakt:

ECo-C Foundation IPKeurope

Tel.: +43 (0)676 5018254

E-Mail: praesidium @ ipkeurope.org