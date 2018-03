Zuwachs im "immofonds1": Wiener Büroobjekt neu im Fonds

Wien (OTS) - Der offene Immobilienfonds "immofonds1" der Immo Kapitalanlage AG hat Zuwachs bekommen: Aus Eigenmitteln des Fonds wurde ein Bürogebäude in der Schottenfeldgasse 29 in 1070 Wien aus dem Bestand der S Immo AG erworben. Das Objekt mit einer Nutzfläche von 9.379,64 m2 ist an die Alpen-Adria-Universität sowie das Wiener Hilfswerk vermietet. *****

Der "immofonds1", der seinen Fokus auf Gewerbeimmobilien wie Fachmarktzentren, Bürogebäude, Hotels und Ärztezentren in den stabilen Märkten Österreich und Deutschland legt, umfasst derzeit 22 Objekte, davon acht in Österreich und 14 in Deutschland. Investiert wird vorwiegend in neue oder sanierte Gebäude mit guter Substanz und benutzerorientierter Gebäudestruktur.

Offene Immobilienfonds bieten durch die Investition in den realen Wert "Immobilie" eine langfristig orientierte Anlagealternative mit stabilen Ertragsaussichten. Durch die Möglichkeit, auch bereits mit kleineren Beträgen in Immobilien zu investieren, eignet sich ein offener Immobilienfonds auch besonders zur Diversifikation innerhalb eines bestehenden Portfolios.

Das Fondsvolumen des "immofonds1" beläuft sich auf 283 Millionen Euro und konnte seit Jahresbeginn einen Zuwachs von rund 18% verzeichnen. Den Vertrieb des "immofonds1" verantwortet Volksbank Investments, der Produktlieferant für Anlagelösungen im Volksbanken Verbund und Partner weiterer Finanzmarktteilnehmer.

ISIN: immofonds1 (A) AT0000632195

immofonds1 (T) AT0000A0S392

weitere Informationen: www.immokag.at

