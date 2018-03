Neues Volksblatt: "Zu wenige Mandelas" von Manfred MAURER

Ausgabe vom 7. Dezember 2013

Linz (OTS) - Selten ist die in Nachrufen übliche Verwendung von Superlativen des Guten so angemessen wie in diesem Fall. Mit Nelson Mandela hat in der Tat ein ganz Großer diese Welt verlassen. Einer, der wie wenige andere seinen Friedensnobelpreis unter größten persönlichen Opfern redlichst verdient hat. Einer, der viel Grund zu Verbitterung und Hass gehabt hätte, aber nach einer Phase der Militanz den Weg der Versöhnung beschritten und sein Land friedlich vom Joch der Apartheid befreit hat.

Nelson Mandela hinterlässt eine Lücke. Auch diese nachrufende Plattitüde passt in diesem Fall perfekt. Leider stimmt sie aber auch zu hundert Prozent. Denn der Vater des südafrikanischen Friedenswerks hinterlässt tatsächlich keine würdigen politischen Erben. Auf dem leidgeprüften schwarzen Kontinent hat er zwar viele Bewunderer, aber keine Nachahmer gefunden. Im benachbarten Namibia herrscht mit dem altersstarren Despoten Robert Mugabe ein Anti-Mandela. In vielen afrikanischen Staaten ist Mandela nur eine Ikone der postkolonialen Befreiungsk(r)äm-

pfe, aber eben nicht deren Inspirator. Ethnischer und religiöser Hass dominiert diesen Kontinent, der deshalb keine Chance auf eine seinem eigentlichen Reichtum entsprechende Zukunft hat, weil nicht zutrifft, was die ANC-Führer in ihrem Nachruf formuliert haben: "Er lebt in jedem von Euch weiter." Nein, Mandela ist tot. Und es mangelt an Herzen, in denen sein Geist überleben könnte.

