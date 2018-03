Junge ÖVP gratuliert neuem ÖVP-Generalsekretär Gernot Blümel

Junge ÖVP freut sich auf Fortsetzung der guten Zusammenarbeit

Wien, 06. Dezember 2013 (ÖVP-PD) "Im Namen der gesamten Jungen ÖVP gratuliere ich Gernot Blümel zu seiner neuen Aufgabe als Generalsekretär der ÖVP. Schon als Vizepräsident der Jungen Europäischen Volkspartei und Koordinator der Regierungsarbeit im Kabinett von Vizekanzler Michael Spindelegger hat er in vielen Situationen im In- und Ausland bewiesen, dass er unterschiedliche Interessen zu einem gemeinsamen Ziel zusammenführen kann. Diese Fähigkeit wird ihm auch in Zukunft bei seiner Arbeit nützlich sein. Ich wünsche Gernot Blümel viel Erfolg und darf ihm schon jetzt die volle Unterstützung seitens der Jungen ÖVP zusichern", gratuliert Sebastian Kurz, Bundesobmann der Jungen ÖVP, dem neuen Generalsekretär der ÖVP. ****

Der 32-jährige ist seit 2006 Mitglied des Bundesvorstandes der Jungen ÖVP und war neben seinem Studium der Philosophie unter anderem im Büro des zweiten Nationalratspräsidenten beschäftigt. Von 2008 bis 2010 war er Vizepräsident der Jungen Europäischen Volkspartei, dem Dachverband aller bürgerlichen Jugendorganisationen Europas mit 1,6 Millionen Mitgliedern aus 39 Staaten. Seit 2009 ist Gernot Blümel Kabinettsmitglied von Vizekanzler Michael Spindelegger und hat während dieser Zeit an der Wirtschaftsuniversität Wien ein MBA-Programm erfolgreich absolviert.

Gernot Blümel folgt auf Hannes Rauch, der seit 2011 Generalsekretär der ÖVP war: "Die Junge ÖVP bedankt sich herzlich bei ihm für seinen Einsatz, wünscht ihm viel Freude und Erfolg in seiner neuen Tätigkeit in der Privatwirtschaft und freut sich auf eine Fortsetzung der guten Zusammenarbeit im Parlament", so Sebastian Kurz weiter.

Im Rahmen des heutigen ÖVP-Bundesparteivorstandes wurde auch Othmar Karas einstimmig zum Spitzenkandidaten der ÖVP für die Europawahlen gewählt: "Wir freuen uns über die Nominierung unseres ehemaligen JVP-Bundesobmannes Othmar Karas, der durch seine konsequente und erfolgreiche Politik auf EU-Ebene Anerkennung weit über die Parteigrenzen hinaus erworben hat. Wir wünschen ihm bereits jetzt alles Gute für die Wahlen", gratuliert Sebastian Kurz abschließend Othmar Karas zu seiner Wahl.

