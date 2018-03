Spindelegger: Gernot Blümel ist ein Macher und Manager

Blümel will größtes Augenmerk auf organisatorische Weiterentwicklung der ÖVP legen – Dialog mit Basis soll intensiviert werden

Wien, 6. Dezember 2013 (ÖVP-PD) Die ÖVP hat heute im Rahmen ihres Bundesparteivorstandes einstimmig einen neuen Generalsekretär gewählt: "Gernot Blümel ist ein Macher und ein Manager. Er führt ab sofort die Geschäfte der Bundespartei", unterstreicht ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger. Der neue ÖVP-General Gernot Blümel, studierter Philosoph und Wirtschaftswissenschafter, ist ein langjähriger Kabinettsmitarbeiter von Vizekanzler Michael Spindelegger und war zuletzt dessen Ministerratskoordinator. "Ich bin zutiefst überzeugt: Konservativ hat Zukunft. Als Generalsekretär werde ich das größte Augenmerk auf eine organisatorische Weiterentwicklung der Partei legen", betont ÖVP-Generalsekretär Gernot Blümel. ****

Der ÖVP-Manager will die solide Basis der ÖVP, bestehend aus Mitgliedern, Bünden und Landesorganisationen zeitgemäß stärken:

"Ich will auf diesem starken Fundament der ÖVP aufbauen und darauf ein modernes und offenes Haus errichten, in dem jeder willkommen ist, der ein Stück des Weges mit uns gehen möchte", hält Gernot Blümel, der die ideologischen Konturen der Volkspartei schärfen will, fest. Eine seiner Kernaufgaben sieht der neue ÖVP-General in persönlichen Gesprächen mit den Mitgliedern: "Gerade bei den eigenen Mitgliedern ist der Wunsch nach einem intensiven Dialog

sehr groß. Dieser Aufgabe will ich nachkommen. Das persönliche Gespräch kann durch nichts ersetzt werden", betont der ÖVP-Manager. Zu den laufenden Koalitionsverhandlungen hält Blümel fest, dass die ÖVP sich nur an einer Regierung beteiligen wird, die Reformen umsetzt: "Es ist die Aufgabe eines Generalsekretärs, diese Reformen mitzutragen und nach außen hin zu vertreten", unterstreicht Blümel.

Der Lebenslauf des neuen ÖVP-Generalsekretärs ist unter

http://www.oevp.at/team/bluemel/Gernot-Bluemel.psp abrufbar.

Fotos zur honorarfreien Verwendung finden Sie unter

http://oevp.at/service_multimedia/fotos

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/michael.spindelegger