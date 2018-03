Leitl: Handelsbilanzdefizit geringer, Exporte im Plus

Ausfuhren legten in den ersten drei Quartalen 2013 um 0,7% zu, Importe gingen um 2,1% zurück

Wien (OTS/PWK877) - "Die österreichische Exportwirtschaft konnte sich im laufenden Jahr trotz schwierigerer Rahmenbedingungen gut behaupten. Auch wenn die hohen Exportzuwächse der Vergangenheit nicht mehr erreicht wurden, so ist der Ausfuhrzuwachs von 0,7% in den ersten neun Monaten 2013 ein positives Signal, dass wir auch heuer wieder einen Exportrekord erreichen", betonte Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), anlässlich der heute (Freitag) veröffentlichten Außenhandelszahlen durch die Statistik Austria. Durch den Rückgang der Einfuhren um 2,1% verringerte sich das Außenhandelsdefizit deutlich - es ist in den ersten drei Quartalen um 43% auf 3,63 Mrd. Euro gesunken.

Überdurchschnittliche Exportzuwächse gab es im Berichtszeitraum unter anderem nach Afrika (4%), Nordamerika (1,8%), Mittelamerika (5,7%), Asien (2,4%), den Nahen- und Mittleren Osten (15%), In die GUS-Länder (15,1%), in die ASEAN-Region (6,8%) oder in die BRICS-Staaten (3,5%). "Das zeigt wiederholt die Richtigkeit unserer Exportfördermaßnahmen in der Internationalisierungsoffensive go-international, die verstärkt die Expansion der österreichischen Unternehmen in Märkte in Übersee forcieren", so Leitl abschließend. (BS)

