Schnieder Reisen: "Auf der alten Postroute von Danzig nach St. Petersburg."

Hamburg (ots) - Die historische Postroute, die die Hansestädte der Ostsee mit dem russischen St. Petersburg verband, ist legendär. Nicht mit einer Postkutsche, dafür mit modernen und komfortablen Linienbussen geht es für Individualisten von Stadt zu Stadt. Die An-und Abreise erfolgt jeweils per Flug. Auf dem Programm der 16-tägigen Reise steht zunächst Danzig, das frühere Königsberg und heutige Kaliningrad, das litauische Klaipeda mit einem Besuch auf der Kurischen Nehrung, die kommende Kulturhauptstadt Europas, Riga und zuguterletzt die Kulturmetropole St. Petersburg. Ausflüge und Besichtigungen können dazugebucht werden. Die Reise wird erstmals ganzjährig vom Baltikum-Spezialisten Schnieder Reisen an 1198EUR angeboten. Neu im Baltikum-Katalog 2014: "Einmal rund um die Ostsee" (ab 1498EUR). Diese 18-tägige Individualreise führt zu den schönsten Metropolen des Baltikums, Russlands und Skandinaviens. Per Schiff, Bahn und Linienbus von Stadt zu Stadt; "landestypisch". Ausflugspakete können dazu reserviert werden.

Zwei neue Autorundreisen werden von Schnieder Reisen im Baltikum-Programm 2014 aufgenommen. Die "schönsten Hafenstädte des Mare Balticums" sind auf einer jeweils 15-tägigen PKW-Rundreise ab Kiel/bis Travemünde zu entdecken. 5 Hauptstädte an der Ostsee und eine Vielzahl von bekannten Hafenstädten können ganzjährig als Rundreise gebucht werden. Das Baltikum ist ebenso dabei wie auch Finnland und Schweden. Eine 11-tägige Mietwagenrundreise führt vom früheren Ostpreußen nach Danzig und nach Masuren. Die An- und Abreise erfolgt per Flug nach Kaliningrad, dem einstigen Königsberg. Diese neue Rundreise ist ab 1198EUR zu buchen. Ein Klassiker, die große Autorundreise im Mietwagen durch Lettland, Litauen, Estland, hat Schnieder Reisen mit 2 neuen Zusatzpaketen im Programm. Diese Baltikum-Autorundreise kann mit jeweils 2 Übernachtungen auf der estnischen Ostseeinsel Saaremaa und im früheren Ostpreussen verlängert werden.

Weitere Informationen und Kataloge: Schnieder Reisen Hellbrookkamp 29 D 22177 Hamburg Tel. 040 / 3802060 Tel. 00 49 40 3802060 www.schniederreisen.de

