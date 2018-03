Studenten der FH Salzburg entwickeln eine Smart Grids Plattform der Zukunft

Innovativstes Projekt der ITS-Studiengangvertiefung "Future Energy Systems" wird von der Salzburg AG mit EUR 2.000,- prämiert

Salzburg (OTS) - Die Salzburg AG, Vorreiter bei der Entwicklung von Smart Grids, prämiert ein Projekt von Studenten des Studienganges "Informationstechnik & System-Management" der Fachhochschule Salzburg rund um Smart Grids, Energie und Nachhaltigkeit mit EUR 2.000,-. Das Gewinnerteam Fabian Knirsch, Oliver Langthaler und Felix Moser entwickelten den Prototyp einer neuen Plattform für Datentausch und Analyse des eigenen Stromverbrauchsprofils. Am 6.12.2013 erfolgte die Übergabe der EUR 2.000,- an das Gewinnerteam durch Energie-Landesrat Josef Schwaiger und August Hirschbichler, Vorstandssprecher der Salzburg AG.

Die Salzburg AG nimmt bei der Entwicklung von Smart Grids, den intelligenten Energienetzen der Zukunft, eine nationale und internationale Vorreiterrolle ein und ist seit 2009 "1. Smart Grids Modellregion Österreichs". Neben der Entwicklung und Demonstration technischer Lösungen liegen die Forschungsschwerpunkte vor allem in den Bereichen Kundenakzeptanz, Kundenintegration und Benutzerfreundlichkeit möglicher Smart Grids Anwendungen. Die Einbindung in neue Medien wie Internet, Smart Phones oder TV-Geräte ermöglicht den Kunden, sich einfach und komfortabel über ihr Energieverbrauchsverhalten zu informieren und viele innovative Zusatzdienste zu nutzen.

Landesrat Schwaiger: "Der Know-how Transfer zwischen der Salzburg AG als Vorreiter bei der Entwicklung intelligenter Energienetze von morgen und der Fachhochschule Salzburg als Forschungseinrichtung im Bereich Informationstechnik bringt Innovationsimpulse für Salzburg. Wir müssen bei der Entwicklung neuer Technologie sehr genau darauf achten, dass sie vor allem für Anwender und Kunden eine Erleichterung im Alltag mit sich bringt. Alleine das Wissen über etwas, ist in vielen Fällen schon der erste Schritt, um das eigene Verhalten zu ändern."

Neue innovative Kundenanwendungen

Im Rahmen ihres Masterstudiums haben sich die drei Studenten mit der technischen Basis für eine Plattform beschäftigt, mit der jeder einzelne seinen eigenen Stromverbrauch im Auge behalten kann. Dabei setzten sie sich auch mit dem Thema Zugriffsberechtigungen als wichtiger Baustein für Datenschutz und -sicherheit auseinander.

August Hirschbichler, Vorstandssprecher der Salzburg AG, zu dem Projekt: "Die Vernetzung der Energiewirtschaft mit moderner Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) ermöglicht neue innovative Kundenanwendungen, mit denen das Energieverbrauchsverhalten von Kunden zukünftig einfacher und grafisch anschaulich dargestellt werden kann. Der Kundennutzen und die Sicherheit der Kundendaten stehen hier ganz weit vorne."

Spezialisten auf zukunftsorientiertem Weg

Die Juroren von der Salzburg AG haben sich bei der Präsentation der Arbeiten an der FH Salzburg ins Publikum gemischt. Beurteilt wurden neben der technischen Ausführung und Visualisierung der Mehrwert für den Kunden, der technologische Entwicklungsgrad sowie die Möglichkeit, Smart Grids Anwendungen einzubinden. Als Gewinnerteam gingen Fabian Knirsch, Oliver Langthaler und Felix Moser hervor. "Für intelligente Energienetze braucht man Spezialisten, die sowohl die Energiesysteme, als auch die dafür notwendige IT-Infrastruktur in Theorie und Praxis verstehen. Mit dem Schwerpunkt 'Future Energy Systems' sind wir auf einem zukunftsorientierten Weg. Diese Auszeichnung würdigt die Qualität unserer Ausbildung. Mit ihrer Arbeit haben die Studierenden auf einem sehr hohen Leistungsniveau einen direkten Nutzen für unseren Unternehmenspartner ermöglicht", betont die Geschäftsführerin der Fachhochschule, Doris Walter. Unterstützung zur Gestaltung einer nutzerfreundlichen Oberfläche erhielten die Studierenden durch den belgischen Austauschstudenten Robin Geraerts von der Hogeschool-Universiteit in Brüssel.

Betreut wurde das Projekt von den ITS-Forschern Prof. Dr. Dominik Engel und DI Armin Veichtlbauer, die sich im Rahmen des Josef-Ressel-Zentrums für Anwenderorientierte Smart Grid Privacy, Sicherheit und Steuerung unter anderem mit dem Schutz der Privatsphäre in intelligenten Energiesystemen beschäftigen.

Rückfragen & Kontakt:

Sigi Kämmerer oder Karin Motzko

Salzburg AG

Tel. +43/662/8884-2802

pr @ salzburg-ag.at

www.salzburg-ag.at/presse