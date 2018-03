Ausstellungsprogramm der Kunsthalle Wien 2014

Ein Überblick

Wien (OTS) - Kunsthalle Wien Museumsquartier

7. Februar - 4. Mai 2014

Das Wunder des Lebens. Jos de Gruyter & Harald Thys

In Kooperation mit dem Museum van Hedendaagse Kunst / M HKA Kuratoren: Lucas Gehrmann, Nicolaus Schafhausen

Jos de Gruyters und Harald Thys' Arbeiten sind von schwarzem Humor und kritischer (Selbst-)Reflexion geprägt. Durch Überlappungen von Realität, Fiktion und verdrängter Geschichte sowie durch eine vordergründig gnadenlos banal wirkende Machart vermögen ihre Videos, Fotografien, Zeichnungen, Objekte und Performances die Erwartungen des Kunstpublikums immer aufs Neue zu irritieren.

16. Mai - 9. Juni 2014

Ökonomie der Aufmerksamkeit

Kurator/in: Nicolaus Schafhausen, Vivien Trommer

Ökonomie der Aufmerksamkeit lässt Künstler/innen zu Wort kommen und stellt ihnen Fragen zum Status quo der zeitgenössischen Kunst. Zur Ausstellung entsteht ein umfangreiches Gesprächs- und Diskursprogramm.

28. Mai - 7. September 2014

Isa Genzken. I Am The Only Female Fool

Kurator: Nicolaus Schafhausen

Die selbstironisch "I Am The Only Female Fool" betitelte Ausstellung versteht sich als ergänzende Sicht auf das Werk einer der bekanntesten Künstlerinnen der Gegenwart. Sie ist bewusst nicht als Rückschau auf ein umfangreiches Werk konzipiert, sondern wird die Nebenwege von Isa Genzkens Oeuvre ins Zentrum stellen.

27. Juni - 12. Oktober 2014

Neue Wege nichts zu tun

Kuratorinnen: Vanessa Joan Müller, Cristina Ricupero

Neue Wege nichts zu tun widmet sich einer künstlerischen Produktion, die sich der Aktivität, dem Machen und Herstellen eines Werks verweigert und stattdessen Formen des Nichtstuns, des Unterlassens oder der Askese produktiv besetzt.

3. Oktober 2014 - 11. Jänner 2015

Blue Times

Kurator/in: Nicolaus Schafhausen, Amira Gad

Blau ist eine besondere Farbe, die im Laufe der Zeit ganz unterschiedliche Aufladungen erfahren hat, von der Blue Jeans über den Blue Collar Worker bis zur Farbe der Europäischen Union und der UNO. Die Ausstellung geht der Frage nach, wie eine Farbe, die einst das Heilige und Herrschaftliche verkörperte, zum Symbol von Freiheit geworden ist.

14. November 2014 - 11. Jänner 2015

Kidnappers Foil

Kurator/Künstler: Gareth Long

Im Zentrum dieser Ausstellung steht eine Videoinstallation aus 14 Versionen des Kurzfilms "Kidnappers Foil" von Melton Barker. Das Projekt wirft Fragen nach dem Original, der Kopie, dem Dilettantismus und der Serialität auf. Gleichzeitig sind die Filme frühe Vorläufer für die gegenwärtige Obsession einmal im Leben berühmt zu sein.

Kunsthalle Wien Karlsplatz

Jänner - Mai 2014

Pierre Bismuth

Ein Projekt im öffentlichen Raum

Der französische Künstler Pierre Bismuth wird für den Karlsplatz eine ortsspezifische Skulptur entwickeln, die sein Prinzip der Übersetzung von Fiktion in Realität übernimmt.

12. März bis 25. Mai 2014

Silke Otto-Knapp / Carl Fredrik Hill. Questions Of Travel 1

Kurator: Martin Walkner

Die Malerin Silke Otto-Knapp beschäftigt sich in ihren Bildern vor allem mit Landschaften und der Darstellung von modernem Tanz. Ausgehend von den Innovationen im Ballett um die Jahrhundertwende, den modernen Tanzperformances bis hin zu zeitgenössischen Choreografien zeigt sie die Verflechtung von Körper und Raum.

Mai 2014 - Mai 2015

Michael Beutler

Ein Projekt im öffentlichen Raum

Michael Beutlers Skulpturen sind raumgreifend und entstehen fast immer vor Ort. Sie reagieren auf eine gegebene Situation und verändern diese allein schon durch ihre voluminöse Präsenz.

12. Juni bis 21. September 2014

Der Brancusi-Effekt. Der archivarische Impuls

Kurator/in: Vanessa Joan Müller, Nicolaus Schafhausen

Mit originalem, dokumentarischem und archivarischem Material sowie ausgewählten Positionen der Gegenwartskunst, die sich auf Constantin Brancusi beziehen, zielt die Ausstellung darauf ab, die Aktualität von Brancusis Werk aufzuzeigen und dabei auch den archivarischen Impuls seines Werkes zu berücksichtigen.

15. Oktober - 16. November 2014

Preis der Kunsthalle Wien 2014

Kurator: Lucas Gehrmann

Der Preis der Kunsthalle Wien, der 2002 ins Leben gerufen wurde, wird 2014 - nach einem Jahr Pause - wieder aufgenommen. Er wird an eine/n Absolvent/in der Universität für angewandte Kunst vergeben.

3. Dezember 2014 - 1. März 2015

Tony Conrad

Kurator: Gareth Long

Das Werk des US-amerikanischen Künstlers Tony Conrad wird in einer umfangreichen Einzelausstellung präsentiert, die seinen vielfältigen künstlerischen Aktivitäten Rechnung trägt: Conrad schuf nicht nur wegweisende Werke des Experimentalfilms, sondern war in der New Yorker Szene der frühen 1960 Jahren auch als wichtiger Avantgarde-Musiker und Künstler aktiv.

Bildmaterial unter: www.kunsthallewien.at/press/programm-2014

Rückfragen & Kontakt:

Kunsthalle Wien

Mag. Katharina Murschetz

Tel.: +43-1-52189-1221

presse @ kunsthallewien.at

www.kunsthallewien.at