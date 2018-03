Gast im Kloster zu Weihnachten und Silvester

Ruhige Feiertage in Gemeinschaft zu verbringen, davon träumen viele. Klösterreich hat einige attraktive Angebote. Einzelne Plätze sind etwa in diesen Klöstern noch frei.

Wien (OTS) - Weihnachten und Jahresausklang bei den Marienschwestern:

"Wir laden Sie ein, die Zeit um die Geburt Christi in einer Atmosphäre der Ruhe und Entspannung zu feiern. Im gemeinsamen Singen, Feiern und Beten, im Erzählen von Geschichten schenken wir uns Zeit und Raum, um die Güte, Zärtlichkeit und Liebe Gottes in einer wohltuenden Gemeinschaft zu erfahren", so schreiben die Marienschwestern vom Karmel.

http://www.kneippen.at/de/aspach.384.html#weihnachten

Weihnachten und Silvester im Kloster Wernberg bei Villach:

Friedenslicht-Staffel von Villach zur Klosterkirche, Kindermette, besinnliche Weihnachtsfeier und Vesper gehören hier zum Heiligen Abend. Abendessen, gemütliches Beisammensein, Weihnachtsgeschichten und Christmette ebenso. Jahresrückblick und Vesper, Abendessen, Besinnung und meditativer Tanz sind Fixpunkte zu Silvester. Außerdem ein kaltes Silvesterbuffet und ein fröhliches Silvesterprogramm. www.klosterwernberg.at

"Silvester einmal anders" im Stift St. Lambrecht: Das vergangene Jahr verabschieden, dem Neuen offen entgegenschauen: im Rhythmus des Klosterlebens, in Workshops, aber auch auf der Schi- und Rodelpiste! Das Angebot "Silvester im Kloster" wird von P. Alfred Eichmann, Gastmeister im Benediktinerstift St. Lambrecht, begleitet. http://schuledesdaseins.at

Im Bildungshaus Stift Zwettl werden besinnliche Tage unter dem Motto "Und sie gingen mit ihm - Mit Jesus ins neue Jahr" angeboten. Programmpunkte sind Meditations- und Gesprächsrunden, Auslegung von Bibelstellen, Gottesdienst und gemütlicher Jahreswechsel. P. Tobias Lichtenschopf vom Zisterzienserstift Zwettl lädt zu diesen Tagen um den Jahreswechsel herzlich ein. www.stift-zwettl.at

Klösterreich-Gutschein als Weihnachtsgeschenk

Der neue Klösterreich-Gutschein ist gut geeignet, jemandem eine besinnliche und ruhige Zeit im Kloster zu schenken. Er kann für Kloster-Aufenthalte, Eintrittskarten oder Produkte aus dem Klosterladen eingelöst werden. Bestellungen auf www.kloesterreich.at

