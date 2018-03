Schieder: Mandela - Ein Kämpfer und Symbol für eine demokratische und freie Gesellschaft

Vom geächteten Häftling zum Staatsoberhaupt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder zeigt ist betroffen über den Tod von Nelson Mandela und würdigt ihn als einen der "wichtigsten Kämpfer gegen Apartheid und als Symbol für eine demokratische und freie Gesellschaft". Sein Lebenswerk und seine Biographie seien herausragend und haben nicht nur die Geschichte Südafrikas, sondern der gesamten Welt neu geschrieben. "Mandela ist für viele unserer Generation ein politischer Held, der für Freiheit, Gleichheit und seinen Traum eines demokratischen Südafrikas ohne Rassentrennung sein Leben eingesetzt hat", sagt Schieder am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Mandela habe wie kein anderer gegen ein System der Angst und Einschüchterung, Gewalt und Rassentrennung gekämpft. Seine Biographie war für viele politische AkteurInnen Vorbild für eine bessere, gerechtere und freie Gesellschaft. Schieder erinnerte in diesem Zusammenhang an Mandelas letzte Worte, bevor er mit anderen Weggefährten 1964 zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilt wurde - Mandela damals: "Ich habe das Ideal einer demokratischen und freien Gesellschaft hochgehalten, in der alle Menschen friedlich und mit gleichen Möglichkeiten zusammenleben. Diesem Ideal habe ich mein Leben geweiht, in der Hoffnung, es einst zu erreichen. Aber wenn es sein muss, bin ich bereit für dieses Ideal auch zu sterben."

Mit dem Friedensnobelpreis, den Mandela gemeinsam mit de Klerk 1993 erhielt, wurden beide für "ihren Versöhnungswillen, ihren großen Mut und ihre persönliche Integrität" geehrt.

"Vom geächteten Häftling zum Staatsoberhaupt - eine unglaubliche Biographie von einem Mann, der die Geschichte neu geschrieben hat", so Schieder. (Schluss) bj/rm/mp

