ÖVP - T E R M I N E

(50. Woche vom 9. bis 15. Dezember 2013)

MONTAG, 9. Dezember 2013 17:00 BM DI Nikolaus Berlakovich verleiht Zertifikate bei der Abschlussveranstaltung "Management-Lehrgang für Frauen in ländlichen Regionen" (Lebensministerium, Stubenring 1, 1010 Wien) BM Dr. Maria Fekter bei der Tagung der Europagruppe und dem ECOFIN- Rat in Brüssel (bis 10.12) Plenum des Europäischen Parlaments in Straßburg (bis 12.12.) DIENSTAG, 10. Dezember 2013 18:00 Begrüßung von BM DI Nikolaus Berlakovich bei der Impulsveranstaltung des Senats der Wirtschaft "Business Bridge Serbien – Österreich - Europa" (Raiffeisenbank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien) 18:00 Empfang mit StS Dr. Reinhold Lopatka anlässlich der Ernennung von S.E. Dr. Franz Lackner zum Erzbischof von Salzburg (Bürgergasse 2, 8010 Graz) MITTWOCH, 11. Dezember 2013 09:30 StS Sebastian Kurz bei der Eröffnung des "ATOS Business Talk" (BMI, Herrengasse 7, 1014 Wien) 10:00 Der 2. Nationalratspräsident Karlheinz Kopf besucht den Salzburger Landtag (Chiemseehof, 5010 Salzburg) 15:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner verleiht Ehrenzeichen (BMWFJ, Stubenring 1, 1011 Wien) 17:00 StS Dr. Reinhold Lopatka bei der Konferenz "Lehrerbund Bezirk Hartberg" (Josef-Hallamayrstraße, 8230 Hartberg) DONNERSTAG, 12. Dezember 2013 08:00 Der 2. Nationalratspräsident Karlheinz Kopf besucht den Niederösterreichischen Landtag (Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten) 14:00 BM Dr. Maria Fekter beim Budgetausschuss (Parlament, 1017 Wien) FREITAG, 13. Dezember 2013 10:00 EP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas nimmt bei der Präsidiums-Bundesvorstandssitzung des "Hilfswerks Österreich" teil (Hilfswerk Österreich, Apollogasse 4/5, 1070 Wien) 11:00 Talkrunde mit BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei "50 Jahre Gymnasium Rohrbach" (Hopfengasse 20, 4150 Rohrbach) 17:00 EP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas nimmt an der Eurodebatte des Akademischen Forums für Außenpolitik zum Thema "Sparpolitik im Rahmen der Wirtschaftskrise" teil (ÖGAVN, Reitschulgasse 2/2, 1010 Wien) 18:00 StS Dr. Reinhold Lopatka bei der Österreich Premiere des Filmes "Walesa. Mann der Hoffnung" mit Podiumsdiskussion (Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien) SAMSTAG, 14. Dezember 2013 11:30 Grußworte von EP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas beim internationalen Empfang der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs anlässlich "25 Jahre Friedenslicht" (Schottenstift, Freyung 6a, 1010 Wien) SONNTAG, 15. Dezember 2013 17:00 Der 2. Nationalratspräsident Karlheinz Kopf besucht den "Sportadventempfang" des ORF (Würzburggasse 30, 1136 Wien)

