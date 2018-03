Taifun Haiyan - mehr Betroffene als beim Tsunami 2004

Manila (OTS/Rotes Kreuz) - Am Sonntag, den 8. Dezember ist es genau einen Monat her, dass Taifun Haiyan weite Teile der philippinischen Regionen Cebu, Panay, Leyte und Samar zerstörte. Mehr als 13 Millionen Menschen sind von den Auswirkungen des Sturms betroffen, 2,4 Millionen sind auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Allein das Rote Kreuz versorgt rund 440.000 Menschen mit Nahrungsmitteln und mehr als eine halbe Million mit sauberem Trinkwasser.

Derzeit helfen vier Mitarbeiter des Österreichischen Roten Kreuzes in der Stadt Tacloban. Zu ihren Aufgaben gehört es, Trinkwasser zur Verfügung zu stellen und vor allem für Seuchenprävention zu sorgen. Das geschieht durch das Verteilen von Hygienepaketen, durch Hygieneschulungen und die Planung und den Bau von sanitären Anlagen. Max Santner, Leiter des Bereichs Internationale Zusammenarbeit beim Österreichischen Roten Kreuz, ist gestern in Manila angekommen. "Zwar sind durch den Taifun weniger Menschen ums Leben gekommen, als durch den Tsunami 2004, aber insgesamt sind fast fünfmal so viele Menschen betroffen wie damals", sagt Santner, der im Jahr 2005 auf Sri Lanka Wiederaufbauprojekte leitete.

Auch nach Haiyan werden die Menschen Monate und Jahre lang Unterstützung beim Wiederaufbau benötigen. Santner plant derzeit im Detail gemeinsam mit dem Philippinischen Roten Kreuz wie das Österreichische Rote Kreuz beim Wiederaufbau helfen wird.

Das Österreichische Rote Kreuz bittet um Spenden:

Erste Bank: 40014400144, BLZ 20111

Kennwort: Taifun Asien

online-Spenden: https://spende.roteskreuz.at

