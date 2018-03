Horch`, wer kommt von draußen rein

Der heilige Nikolaus tritt für die Kinderrechte ein

Wien (OTS) - Am 6. Dezember wird an den heiligen Nikolaus von Myra gedacht, der mit seinem Einsatz für die Armen auch heute ein leuchtendes Vorbild für alle sein sollte. "Obwohl wir weltweit ein so hohes Wohlstandsniveau wie noch nie erreicht haben, leben mehr Menschen denn je in bitterer Armut, haben keinen Zugang zu Bildung oder Gesundheitsversorgung. Selbst in einem so reichen Land wie Österreich schaffen wir es nicht, ein gutes Leben für alle zu sichern. Besonders Kinder sind die Leidtragenden", bringt es Sigrid Kickingereder, Bundesvorsitzende der Katholischen Jungschar, auf den Punkt.

Das Fest des hl. Nikolaus ist für die Katholische Jungschar ein Meilenstein im Jahreskreis der kirchlichen Feiertage, da die historische Figur des Bischofs von Myra bekannt ist für seine großherzigen Taten, besonders Kindern gegenüber. "Der hl. Nikolaus ist ein Kinderrechtler, er steht auf der Seite der Schwächeren, unterstützt, hört zu und beschenkt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Er soll uns in jeder Hinsicht ein Vorbild sein und das nicht nur am 6. Dezember", führt Sigrid Kickingereder weiter aus.

Die Katholische Jungschar setzt ihrem Engagement für die Kinderrechte keine Grenzen. Durch die Projektarbeit der Dreikönigsaktion werden in den Ländern des Südens über 500 Initiativen finanziell und ideell unterstützt, durch die Bewusstseins- und Bildungsarbeit in Österreich weist die Jungschar immer wieder auf dringende Verbesserungen, wie die Kindergrundsicherung, hin.

Mehr zu den Positionen der Katholischen Jungschar auf www.jungschar.at.

