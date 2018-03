Sky Deutschland erwirbt 100 Prozent an PLAZAMEDIA sowie Minderheitsbeteiligung an SPORT1/Constantin Sport Marketing

Unterföhring (ots) - Die Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG, eine vollständige Tochtergesellschaft der Sky Deutschland AG, vereinbarte heute mit der Constantin Sport Holding GmbH den Erwerb von 100 Prozent ihrer Produktionsgesellschaft PLAZAMEDIA GmbH TV- und Film-Produktion sowie den Erwerb einer Beteiligung von 25,1 Prozent an der Sport1 GmbH und der Constantin Sport Marketing GmbH. Der gesamte Kaufpreis beträgt rund 57,5 Millionen Euro ohne Barmittel und Verbindlichkeiten.

Brian Sullivan, Vorsitzender des Vorstands der Sky Deutschland AG:

"Plazamedia ist ein langjähriger und hoch geschätzter Geschäftspartner von Sky. Die heutige Vereinbarung stellt den nächsten Schritt in der vollständigen Integration wichtiger kundennaher Tätigkeiten dar. Nach dem Insourcing von Premiere Star, Creation Club, dem Logistikdienstleister Loxxess und Premium Media Solutions, erlaubt uns Plazamedia, unsere Innovationskraft im Fernsehen weiter zu beschleunigen und zukünftigen technologischen Entwicklungen wie Ultra HD zum Durchbruch zu verhelfen. Außerdem eröffnet sie Synergiepotenziale und unterstützt uns dabei, zusätzliche Effizienzsteigerungen vorzunehmen."

PLAZAMEDIA zählt zu den etablierten Full-Service-Dienstleistern für TV und Neue Medien und ist einer der führenden Sport-TV-Produzenten im deutschsprachigen Raum. Die Gesellschaft erbringt für Sky Deutschland Produktionsdienstleistungen für über 1.000 Fußballspiele im Jahr sowie Studiosendungen wie Sky90 und Samstag LIVE!. Sie ist außerdem ein Produktionspartner für die Sky Fußballkonferenzen und die Formel 1. Der Kauf von PLAZAMEDIA vergrößert die Produktionskapazitäten von Sky erheblich und ermöglicht eine größere Flexibilität sowie Systemdurchgängigkeit.

Der Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an SPORT1/Constantin Sport Marketing stellt eine Investition in einen dann wichtigen Geschäftspartner von PLAZAMEDIA dar. SPORT1/Constantin Sport Marketing betreiben über den Fernsehsender hinaus das Online-Sportportal SPORT1.de sowie ein Werbezeitenvermarktungsgeschäft.

Sky Deutschland ist mit Mitgliedern des bestehenden Bankenkonsortiums in Gesprächen, um den Kaufpreis über eine neue Kreditvereinbarung zu finanzieren, die durch den Mehrheitsaktionär 21st Century Fox garantiert wird. Sollte die beabsichtigte Bankfinanzierung nicht zum Abschluss kommen, hat sich 21st Century Fox dazu verpflichtet, ein unbesichertes Gesellschafterdarlehen zur Verfügung zu stellen.

Die Transaktion, die voraussichtlich im ersten Halbjahr 2014 abgeschlossen sein wird, steht unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen sowie kartell- und medienrechtlicher Genehmigungen.

Die EBITDA-Prognose der Sky Deutschland AG bleibt durch diese Transaktion unverändert.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist mit über 3,5 Millionen Kunden das führende Abo-TV-Unternehmen in Deutschland und Österreich. Sky bietet Live-Sport, aktuelle Filme, preisgekrönte Serien, Kindersendungen und Dokumentationen. Sky Abonnenten können bis zu 80 Sender in einzigartiger HD-Qualität inklusive eines 3D-Senders sehen. Dank der Innovationen Sky Go und Sky Anytime ist das Programm auch unterwegs sowie auf Abruf zu empfangen.

Über PLAZAMEDIA:

Die PLAZAMEDIA GmbH TV- und Film-Produktion, ein Unternehmen der Constantin Medien AG, zählt zu den etablierten Full-Service-Dienstleistern für TV und Neue Medien und ist einer der führenden Sport-TV-Produzenten im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen produziert unter anderem nationalen und internationalen Fußball, Basketball, Boxen, Formel 1 sowie Europa- und Weltmeisterschaften diverser Sportarten. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen PLAZAMEDIA Austria Ges.m.b.H und PLAZAMEDIA Swiss AG bietet die PLAZAMEDIA GmbH TV- und Film-Produktion umfangreiche Dienstleistungen in den Bereichen Innenproduktion, Außenproduktion und Technologie aus einer Hand.

Über SPORT1:

Die Sport1 GmbH ist ein Unternehmen der Constantin Medien AG. Unter der Multimedia-Dachmarke SPORT1 vereint das Sportunternehmen sämtliche TV-, Online-, Mobile- und Radio-Aktivitäten: Der Free-TV-Sender SPORT1 steht für hochwertigen Live-Sport, fundierte Berichterstattung und ausgewiesene Sportkompetenz. Im Oktober 2010 ging der Pay-TV-Sportkanal SPORT1+ auf Sendung und wird seither auf verschiedenen Plattformen in SD und in HD-Qualität ausgestrahlt. Am 1. August 2013 hat die Sport1 GmbH mit SPORT1 US ihren neuen Pay-TV-Sender für US-Sport in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestartet. Darüber hinaus bietet SPORT1.de, eines der führenden Sportportale Deutschlands, topaktuelle und multimediale Inhalte sowie Livestreams. Im Online-Bereich ist SPORT1 auch mit weiteren Angeboten präsent. Im Bereich Mobile zählt die SPORT1-App zu den erfolgreichsten deutschen Sport-Apps. Am 19. Juli 2013 ist zudem das neue Sportradio SPORT1.fm gestartet, das im Web, als App und über WLAN Radios empfangbar ist.

Über Constantin Sport Marketing:

Der Zentralvermarkter Constantin Sport Marketing ist für die integrierte und plattformübergreifende Vermarktung der konzerneigenen Marken des Sportsegments verantwortlich und als Drittvermarkter auch für externe Anbieter und deren Plattformen tätig.

