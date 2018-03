Gernot Blümel ist Top-Favorit für Rauch-Nachfolge

32-jähriger Niederösterreich soll ÖVP-Generalsekretär werden

Wien (OTS) - Der Niederösterreicher Gernot Blümel (32) soll ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch nachfolgen. Blümel ist im Kabinett von Vizekanzler Michael Spindelegger tätig. Er hat an der Uni Wien, in Dijon (Frankreich) sowie an der WU-Wien studiert und stammt aus der Jungen ÖVP.

Rückfragen & Kontakt:

KURIER, Innenpolitik

Tel.: (01) 52 100/2649

innenpolitik @ kurier.at

www.kurier.at