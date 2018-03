CHEFKOCH Magazin erfolgreich gestartet: Erstausgabe verkauft sich 150.000 Mal / Dezember-Ausgabe ab heute im Handel

Hamburg (ots) - CHEFKOCH ist auch als Printmagazin auf Erfolgskurs:

Der neue Food-Titel aus dem Verlagshaus Gruner + Jahr verkaufte von seiner Erstausgabe, die am 10. Oktober erschien, rund 150.000 Exemplare. Zudem wurden bereits 4.000 Abonnements abgeschlossen.

Das CHEFKOCH Magazin erschien bereits zum Launch auch als kostenpflichtige eMagazine-Ausgabe. Diese enthält alle Inhalte des Printmagazins sowie zusätzliche Elemente wie Kochvideos und interaktive Tools. Die Gratis-App, deren Download Voraussetzung für den Kauf des kostenpflichtigen eMagazines ist, wurde innerhalb von fast zwei Monaten bereits 42.000 Mal heruntergeladen. Auf dieser Basis wurden bisher über 3.000 eMagazines gekauft, davon rund 1.000 Mal im Digital-Abonnement. Alle Verkaufszahlen übertreffen damit die bereits hohen Verlagserwartungen.

Eine erste Leserbefragung in der CHEFKOCH.de-Community zeigt, dass das neue CHEFKOCH Magazin sehr gut angenommen und als ideale Ergänzung zur größten Koch-Community Europas gesehen wird. Das unter den Food-Magazinen als einzigartig bewertete Magazin ist aus Sicht der LeserInnen glaubwürdig und nutzwertig - und bietet großen Lesespaß.

Jan Spielhagen, Chefredakteur CHEFKOCH Magazin: "Wir stellen im Magazin die aus Redaktionssicht besten sowie in der Community beliebtesten Rezepte von CHEFKOCH.de vor. Die Rezepte werden allesamt von Profiköchen in unserer Küche nachgekocht, getestet und hier und da durch redaktionelle Tipps ergänzt. Zudem werden alle Gerichte in unserem Fotostudio hochwertig in Szene gesetzt. Das alles verstehen wir als Kompliment an die User, deren Rezepte wir auswählen - ein Kompliment, das auch unsere Magazinleser sehr zu schätzen wissen."

Heute erscheint das neue CHEFKOCH-Magazin, Ausgabe 3/13. Unter dem Motto "Das wird ein schönes Fest" bietet das Heft 50 Rezepte für gelungene Festmenüs, die besten Rezepte mit dem Wintergemüse Kohl sowie besondere Kochideen, wenn es mal wieder schnell gehen soll. Die aktuelle Ausgabe ist weiterhin zum Einführungspreis von 1,50 Euro im Handel erhältlich. Das CHEFKOCH Magazin wird 2014 zwölf Mal erscheinen.

Über CHEFKOCH

Das CHEFKOCH Magazin gehört genau wie seine digitale Schwester, das CHEFKOCH eMagazine, zu Europas größter Community für Hobbyköche:

CHEFKOCH.de. Die Rezepte der beiden Publikationen stammen aus der Datenbank der Website, die momentan etwa 240.000 Rezepte enthält. CHEFKOCH.de weist im Monat 10,15 Millionen Unique User (AGOF internet facts 2013-9) sowie 39,6 Millionen Visits (IVW online 2013-10) auf.

Rund 50 Rezepte aus CHEFKOCH.de werden pro Ausgabe von der Redaktion des CHEFKOCH Magazins ausgewählt, nachgekocht und probiert, alsdann professionell und modern fotografiert. Das CHEFKOCH eMagazine bietet neben den Inhalten der monatlich erscheinenden Printpublikation Bewegtbildmaterial wie zum Beispiel Kochvideos.

Auf CHEFKOCH.de finden ambitionierte, weltgewandte Genussexperten und kochbegeisterte Menschen Inspirationen, Ratschläge und passende Antworten auf alle relevanten Fragen rund ums Kochen. Sie tauschen, bewerten und bebildern Rezepte und helfen einander mit Tipps und Tricks. Die User-Inhalte werden von einem großen redaktionellen Angebot ergänzt, das Magazinartikel mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, informative Texte, Bild- und Rezeptstrecken sowie über 200 Videos bei CHEFKOCH.tv umfasst. CHEFKOCH.de ist ein Produkt der pixelhouse GmbH, einer hundertprozentigen Tochter von Gruner + Jahr.

