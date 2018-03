Einladung: Filmvorführung "Malala: A Girl From Paradise"

7. Dezember 2013, 18:00 Uhr, Filmcasino Wien mit anschließender Diskussion

Wien (OTS) - Anlässlich der Verleihung des Sacharow-Menschenrechtspreises 2013 an die 16jährige pakistanische Bloggerin und Kinderrechtsaktivistn Malala Yousafzai, laden wir alle VertreterInnen der Medien herzlich

zu der Filmvorführung

"Malala: A Girl from Paradise"

am Samstag den 7. Dezember 2013

um 18:00

im Filmcasino (Margaretenstraße 78, 1050 Wien) ein.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte im Rahmen des "this human world Festivals" 2013 statt.

Malala Yousafzai wird für dieses spezielle Ereignis eine Videobotschaft senden.

Im Anschluss an die Filmvorführung findet eine Diskussion mit Karl-Heinz Gruber (für OECD und UNESCO), Manfred Nowak (Universität Wien; Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte) und Ulrike Lunacek (Europäisches Parlament) statt.

Moderation: Sonja Fercher

Informationen auch unter: http://www.thishumanworld.com/

Rückfragen & Kontakt:

Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich

Mag. Huberta Heinzel, Presse-Attaché

Tel.: +43 1 516 17/201

huberta.heinzel @ europarl.europa.eu