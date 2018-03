Die besten Skigebiete bis 20 Pistenkilometer in Österreich

Passau (ots) - Skigebiete-Test.de, das größte Wintersportportal Deutschlands, hat zehn österreichische Skigebiete bis 20 Pistenkilometern für ihr vielfältiges Angebot ausgezeichnet.

Höher, größer, weiter: Die Skiregionen überbieten sich mit noch mehr Pistenkilometern, neuen Liftanlagen und großen Events. Zahlreiche Skigebiete zeigen jedoch, dass auch bei einer Nummer kleiner der Skispaß nicht geringer sein muss. Skigebiete-Test.de hat die besten Zehn ausgezeichnet. Gleich drei Skigebiete aus Tirol sind vertreten:

Der Patscherkofel, die Reuttener Seilbahnen und Jungholz. Auch das Hochkar und der Zau[:ber:]g Semmering aus Niederösterreich konnten die Tester überzeugen.

"Die kleineren Skigebiete überzeugen durch Vielseitigkeit, Familienfreundlichkeit, Gelassenheit und nicht zuletzt durch moderate Preise. Damit sind sie häufig die eigentlichen Stars der Branche", betont Geschäftsführer Martin Bauer.

In der Tat sind die Skigebiete sehr individuell und abwechslungsreich. Im Heidi-Alm Skipark am Falkert in Kärnten, in Filzmoos im Salzburger Land und am Präbichl in der Steiermark stehen die Kleinsten im Mittelpunkt. Tolle Kidsparks machen hier den Winterurlaub zum echten Erlebnis! Andere Skigebiete wiederum eignen sich perfekt für Actionliebhaber. Echtes Rennfeeling gibt es zum Beispiel auf der FIS Abfahrt im oberösterreichischen Hochficht oder auf der Olympiaabfahrt am Patscherkofel. Im Skigebiet Andelsbuch/Bezau besteht sogar die Möglichkeit zum Freeriden.

Auch in puncto Komfort und Modernität haben die kleineren Skigebiete keineswegs das Nachsehen gegenüber den großen Skizentren. "Moderne Sesselbahnen, eigene Apps und vielfältige Angebote abseits der Pisten wie Schneeschuhwandern, Pferdeschlittenfahrten oder Langlaufloipen runden das Angebot ab", beschreibt Tester Florian Weis die Vorzüge der kleinen Wintersportorte.

Überblick

|Skigebiet |Pistenkilometer |Tagesskipass | |Filzmoos |13 km |38,50 E | |Hochkar |19 km |36,00 E | |Heidi-Skialm am Falkert|12 km |28,00 E | |Zau[:ber:]g Semmering |14 km |33,50 E | |Hochficht |20 km |34,50 E | |Patscherkofel |18 km |33,00 E | |Reuttener Seilbahnen |15 km |32,50 E | |Jungholz |10 km |28,50 E | |Andelsbuch/Bezau |15 km |29,30 E | |Präbichl |20 km |34,00 E |

