LR Schwarz zum morgigen Internationalen Tag des Ehrenamts

"Jährlich 300.000 Stunden auf freiwilliger Basis in NÖ Pflegeheimen"

St. Pölten (OTS/NLK) - "Gerade für pflege- und betreuungsbedürftige Menschen ist Zeit das kostbarste Gut. Aktuell werden in den NÖ Pflegeheimen 300.000 Stunden jährlich auf freiwilliger Basis erbracht. Das ist eine enorme Leistung und verdient höchste Anerkennung", meint Sozial-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz in Hinblick auf den Internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember und bedankt sich herzlich bei allen freiwillig Engagierten für deren großartige Leistungen.

Das Thema Ehrenamt wird in den NÖ Heimen seit vielen Jahren forciert. Heute sind es bis zu 1.700 Ehrenamtliche pro Jahr alleine in den Besuchs- und Hospizdiensten der NÖ Landespflegeheime, zwei Drittel davon sind Frauen. "Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber diesen freiwilligen Helferinnen und Helfern bewusst und bieten ihnen daher unter anderem professionelle Begleitung, kostenlose Aus- und Weiterbildungen, Versicherungsschutz und vieles mehr", so Schwarz.

"Die vielen Gespräche, die kleinen Aufmerksamkeiten und Abwechslungen, die Ehrenamtliche in den Alltag unserer Bewohnerinnen und Bewohner bringen, tragen maßgeblich zur hohen Lebensqualität und großen Zufriedenheit mit unseren Pflegeeinrichtungen bei", so die Landesrätin. Das Wirkungsfeld sei weit und auch sehr vielfältig:

"Viele Ehrenamtliche finden in der Arbeit mit älteren Menschen eine neue, sinnerfüllende Aufgabe. Sie haben das Gefühl, gebraucht zu werden. Viele Talente, Fähigkeiten und vielleicht sogar Hobbies können eingebracht und auch gebraucht werden", so Schwarz.

Nähere Informationen: Büro LR Mag. Barbara Schwarz, Marion Gabler-Söllner, Telefon 02742/9005-12655, e-mail marion.gabler-soellner @ noel.gv.at, www.noeheime.at, www.noelandesheime.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichischen Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at