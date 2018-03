DLA Piper ernennt Daniel Varro zum Senior Associate

Wien (OTS) - Die internationale Anwaltskanzlei DLA Piper Weiss-Tessbach gibt bekannt, dass MMag. Dr. Daniel Varro, LL.M. (32) nunmehr als eingetragener Rechtsanwalt das juristische Team in Wien unterstützen wird.

"Es freut mich sehr, dass sich Kollege Varro entschlossen hat, auch nach seiner Eintragung als Rechtsanwalt in unserer Sozietät zu bleiben und den weiteren Auf- und Ausbau der Steuergruppe mitzugestalten. Er gilt als anerkannter Experte in seinen Fachbereichen, der von Mandanten nicht nur wegen seines Fachwissens und seinem akribischen Arbeitsstil geschätzt wird", sagt Dr. Franz Althuber, Partner bei DLA Piper Weiss-Tessbach.

Dr. Varro war bereits seit dem Jahr 2010 als Rechtsanwaltsanwärter in der Steuerrechtspraxis von DLA Piper Weiss-Tessbach tätig und ist insbesondere auf die Bereiche Konzernsteuerplanung, Private Clients, Stiftungen und Vermögensnachfolge spezialisiert. Er ist regelmäßiger Vortragender bei Fachveranstaltungen und hat zahlreiche steuerrechtliche Publikationen veröffentlicht. Seine Dissertation zur Stiftungseingangsteuer ist im Verlag Manz veröffentlicht worden.

