Eyes On - Monat der Fotografie Wien 2014

Wien (OTS) - Im November 2014 findet Eyes On - Monat der Fotografie Wien bereits zum 6. Mal statt. Mit zuletzt über 200 Ausstellungen und mehr als 600 beteiligten KünstlerInnen an über 180 unterschiedlichsten Orten in der ganzen Stadt zählt Eyes On zu einem der größten Fotofestivals und ist in den vergangenen zehn Jahren zu einem Fixpunkt im Wiener Kulturleben geworden.

Eyes On findet biennal im November statt und bietet eine Plattform, auf der sich neben Museen, Galerien und Kulturinstituten auch KünstlerInnen und FotografInnen präsentieren können.

Einreichungen bis 15. März 2014 möglich

Die Eröffnung wird am 27. Oktober 2014 traditionell im MUSA stattfinden, bis 30. November wird dem Publikum ein vielfältiges Programm rund um die Fotografie angeboten. Für die Teilnahme an Eyes On - Monat der Fotografie Wien 2014 können bis 15. März 2014 Projektvorschläge für Ausstellungen, Vorträge, Diskussionen, Workshops, u.a. eingereicht werden. Detaillierte Informationen dazu finden sich unter www.eyes-on.at/teilnahmebedingungen.pdf.

Eine Jury (Berthold Ecker/Kulturabteilung der Stadt Wien, Anja Manfredi/Schule für künstlerische Photographie, Walter Moser/Albertina, Susanne Neuburger/mumok, Josephine Wagner/Galerie Raum mit Licht) wird aus allen Einreichungen die Projekte auswählen, die in das Programm aufgenommen werden.

10 Jahre EMoP

Dank der Kooperation mit den Partnerstädten des "European Month of Photography" (EMoP) wird das Programm auch international wahrgenommen. 2014 feiert das Netzwerk, dem aktuell die Festivals in Berlin, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Luxemburg. Paris und Wien angehören, sein zehnjähriges Bestehen. Ziel ist es, durch einen künstlerischen und kuratorischen Austausch die europäische Fotoszene zu vernetzen und zu stärken.

