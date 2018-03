GALA inszeniert Veronica Ferres als Geisha und Vamp / Während des exklusiven Foto-Shootings sprach die Schauspielerin über ihre Ängste und das Vertrauen in Gott

Hamburg (ots) - Anlässlich ihres ARD-Filmes "Hafen der Düfte" (7.12., 20.15 Uhr) konnte GALA (Ausgabe 50/13, ab morgen im Handel) Veronica Ferres in extravaganten Stylings als Geisha, Vamp und exotische Schönheit inszenieren. Am Rande des Foto-Shootings sprach die Schauspielerin mit GALA über ihre Ängste, die sie als Darstellerin und Produzentin bei internationalen Filmen hat - den Krimi "Hafen der Düfte" drehte sie in Hongkong und Malaysia. "Bevor ich ein Projekt wie dieses angehe, denke ich kurz vorher immer: Oh Gott, hoffentlich geht das alles gut! Aber eine gesunde Portion Naivität schützt mich davor, dass ich mir zu viele Gedanken darüber mache, wie viele Risiken vielleicht damit verbunden sein könnten." Veronica Ferres setzt bei den Herausforderungen des Lebens aber auch auf Gottes Hilfe. "Ich bete mindestens einmal am Tag", sagte sie GALA. "In unserer schnelllebigen Zeit liegt es ja zum Glück wieder im Trend, gläubig zu sein."

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

Angebot an Fotoredaktionen:

Ein Fotomotiv aus dem GALA-Shooting mit Veronica Ferres kann für die Berichterstattung honorarfrei angefordert werden. Bei Abdruckwunsch wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt Andrea Wagner unter wagner.andrea @ guj.de.

Rückfragen & Kontakt:

GALA

PR / Kommunikation

Andrea Wagner

Gruner + Jahr AG & Co KG

Tel.: 040/ 3703-2980

E-Mail: wagner.andrea @ guj.de

www.gala.de