Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 4. Dezember 2013; Leitartikel von Cornelia Ritzer: "Mittelmaß darf nicht das Ziel sein"

Innsbruck (OTS) - Utl: Nach dem PISA-Schock 2009 haben sich die österreichischen Schüler verbessert. Grund zum Jubeln ist das keiner. Denn immer noch dominiert Mittelmaß, Ideologie versperrt den Weg zu wirklichen Veränderungen.

Für Unterrichtsministerin Claudia Schmied war die Präsentation der jüngsten PISA-Studie ein erfreulicher Termin. Die scheidende SPÖ-Politikerin konnte noch einmal - wie sie es gerne und oft tat -ihre zahlreichen Projekte von Bildungsstandards bis zum verpflichtenden Kindergartenjahr aufzählen. Und sie konnte von positiven PISA-Ergebnissen berichten. Die österreichischen Schüler haben beim Bildungstest aufgeholt, die Kompetenzen der 15- bis 16-Jährigen liegen nun im Durchschnitt der Industriestaaten.

Das ist eine gute Nachricht nach dem großen PISA-Schock 2009. Damals sackten die Leistungen der Schüler im internationalen Vergleich ab, Kritik an Bildungspolitik und Unterrichtsministerin waren enorm. Nun hat sich Österreich wieder verbessert - doch nur auf den ersten Blick. Sieht man genauer hin, ähneln die aktuellen Zahlen jenen der vergangenen Jahre. Bei der Lesekompetenz sind wir da angekommen, wo wir im Jahr 2000 schon waren. In Mathematik schaffte man das Ergebnis von 2003. Und in den Naturwissenschaften wiederholte man ähnliche Leistungen wie 2006. Von wirklichen Fortschritten keine Spur, vielmehr haben sich die Leistungen der Noch-Pflichtschüler stabilisiert. Und zwar auf nicht besonders hohem Niveau.

Was nun? In den nächsten Jahren werden noch einige Reformen schlagend, so der Trost der Politik. Die größten Probleme sind der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und gutem Zeugnis, der Startnachteil von Migranten im Schulwesen und dass 26 Prozent der Pflichtschulabgänger in zumindest einem Fach so große Schwierigkeiten haben, dass sie nur die allereinfachsten Aufgaben lösen können. Aber auch die Talentierten hinken nach. Denn ja, die Gruppe der

schwächs ten Schüler ist kleiner geworden. Die Gruppe jener, die ausgezeichnet rechnen und lesen können, aber leider nicht größer. Der PISA-Test ist eine Momentaufnahme, die Ergebnisse dürfen und sollen hinterfragt werden. Doch noch immer wird Bildung in Österreich mit ideologischen Scheuklappen betrachtet, wie man bei den laufenden Koalitionsverhandlungen beobachten kann. Die kaum ausgereifte Idee einer "Gesamtschule light" wurde rasch vom Tisch gefegt, das Festhalten der ÖVP am Gymnasium ist genauso vorhersehbar wie der Jubel der SPÖ über die Neue Mittelschule. Solange Ideologie die bessere Idee übertrumpft, wird Österreich in Sachen Bildung Mittelmaß bleiben. Und das darf nicht das Ziel sein.

