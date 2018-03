WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Gefühltes und Tatsächliches - von Oliver Jaindl

Skandale der letzten Jahre haben zu verstärkter Bewusstseinsbildung geführt

Wien (OTS) - Die Tatsache, dass Österreich im Korruptionsindex von Transparency abgerutscht ist, schockiert auf den ersten Blick. Jeder Österreicher hat noch die Prozesse etwa rund um die Telekom oder all die anderen skandalumwitterten Verschneidungen zwischen Politik und Wirtschaft in guter Erinnerung. Als Zwischenergebnis lässt sich somit festhalten: Österreich ist ein korruptes Land und es liegt viel im Argen. Sei es in der Wirtschaft oder in der Politik -Freunderlwirtschaft und offene Hände findet man überall.

Das kann man nun so, als Stammtischweisheit, stehen lassen oder mit Fakten folgende Gegenposition wagen: Der Transparency-Index beruht letztlich auf Umfragen. Hier wird sozusagen die gefühlte Korruption abgefragt. Das ist ein wichtiger gesellschaftlicher Gradmesser -somit ein Aspekt in der Diskussion um "die" Korruption als solche.

Dieser Index ist eine mühselig recherchierte und sicherlich wertvolle Information. Aber: Er ist nicht der einzig wahre Gradmesser. Denn die polizeiliche Anzeigenstatistik und auch die Verurteilungen zeigen, dass sich die Zahl der "Amtsdelikte" (§§ 302 ff StGB) in den letzten Jahren nicht wirklich stark geändert hat oder gar gestiegen ist. Eher das Gegenteil ist der Fall. "Amtsdelikte" sind es, die das strafgesetzliche Gegenüber des gesellschaftlichen Begriffs der Korruption darstellen.

Gerade weil das Thema Korruption in Österreich seit ein paar Jahren offen angesprochen wird und die Justiz hier bislang gute Arbeit geleistet hat, muss man aber zur Erkenntnis kommen, dass das Problem in Wirklichkeit geringer wird. Der Grund ist nämlich, dass all die publik gewordenen Verfehlungen etwa bei der Telekom, der Buwog, der Hypo Alpe Adria oder dem von Wien ausgehenden Vergabeskandal unwiderlegbar zu einer Bewusstseinsbildung geführt haben.

Unternehmen haben sich Compliance-Codes verpasst, viele haben aus Verfehlungen gelernt und sind bereits am Weg der Besserung.

Gerade weil über Korruption und die Vorbereitungstat Freunderlwirtschaft heute viel offener gesprochen wird, entsteht der Eindruck, dass das Problem größer geworden ist. Ist es nicht! Es wird durch dieses Aufs-Tapet-Bringen kleiner, weil viel weniger im Verborgenen abläuft. Daher darf das tatsächliche Ausmaß "der" Korruption nicht mit der öffentlichen Wahrnehmung derselben verwechselt werden. Denn am meisten Korruption hat man nämlich dann, wenn niemand mehr darüber spricht.

