EANS-Adhoc: Weatherford kündigt Telefonkonferenz an

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Sonstiges

03.12.2013

GENF, 3. Dezember 2013 -- Weatherford International Ltd. (NYSE/Euronext Paris/SIX: WFT) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine Telefonkonferenz für Mittwoch, den 26. Februar 2014 um 8.30 Uhr ET (US-Ostküstenzeit), angesetzt hat. Der Zweck dieser Telefonkonferenz besteht darin, die Ergebnisse des Unternehmens im am 31. Dezember 2013 endenden, vierten Quartal zu erörtern. Die Telefonkonferenz ist für die Öffentlichkeit zugänglich.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte ca. 10 Minuten vor planmäßigem Beginn der Konferenz die Rufnummer 866-393-8572 oder 706-643-6499 für internationale Anrufe und erkundigen Sie sich bei der Vermittlungsstelle nach der Weatherford-Telefonkonferenz. Der Zugangscode lautet "Weatherford". Eine Aufzeichnung der Konferenz wird bis zum 12. März 2014 um 17.00 Uhr ET (US-Ostküstenzeit) zur Verfügung stehen. Die Einwahlnummer für diese Aufzeichnung ist 855-859-2056 bzw. 404-537-3406 für internationale Anrufer, der Zugangscode lautet hier 19623038.

Ein erweiterter Webcast der Telefonkonferenz und der Aufzeichnung wird von NASDAQ OMX Corporate Solutions bereitgestellt und über Weatherfords Webseite http://www.weatherford.com ausgestrahlt. Um auf die Telefonkonferenz oder die Aufzeichnung zuzugreifen, folgen Sie zunächst dem Link "Investor Relations" und klicken Sie dann auf den Link "Enhanced Audio Webcast". Für den Webcast ist der Microsoft(R) Windows Media Player erforderlich. Sollten Sie bei der Wiedergabe der Sendung Probleme haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an streetevents @ streetevents.com.

Weatherford ist ein multinationales Ölfeld-Service-Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Die Firma zählt zu den weltweit größten Anbietern von innovativen mechanischen Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Bohr- und Produktionssektoren der Erdöl- und Erdgasindustrie. Weatherford ist in über 100 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 67.000 Mitarbeiter weltweit.

Kontakte: Krishna Shivram +713.836.4610 Executive Vice President & Chief Financial Officer

Karen David-Green +713.836.7430 Vice President - Investorenpflege

Emittent: Weatherford International Ltd.
WWW: http://www.weatherford.com
Sprache: Deutsch

