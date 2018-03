PISA-Studie - Bildungsministerin Schmied: Trendwende gelungen - Österreich hat sich deutlich verbessert

Bildungsreformen entschlossen fortsetzen - Weniger Risikoschüler, mehr Spitzenleistungen - OECD-Schleicher: "Beeindruckende Reformbilanz" im Schulbereich

Wien (OTS/SK) - Bildungsministerin Claudia Schmied hat sich heute, Dienstag, bei der Präsentation der aktuellen PISA-Studie erfreut über das gute Abschneiden Österreichs gezeigt. "PISA 2012 markiert einen Wendepunkt. Österreich hat sich in allen drei Kompetenzbereichen - in Mathematik, im Lesen und in den Naturwissenschaften - deutlich verbessert", sagte Ministerin Schmied. Besonders erfreulich sei auch, dass der Anteil der Risikoschülerinnen und -schüler zurückgegangen ist und die Zahl der Spitzenleistungen zugenommen hat. PISA 2012 sei auch ein Auftrag, die "Bildungsreformen entschlossen fortzusetzen", damit Österreich bei den kommenden PISA-Studien "dort hinkommt, wo es hingehört - nämlich in die Spitzengruppe", betonte Schmied. Andreas Schleicher, stellvertretender OECD-Bildungsdirektor, betonte angesichts der "beeindruckenden Reformbilanz" Österreichs im Schulbereich, dass "Österreich auf gutem Weg ist. Die Trendwerte zeigen in die richtige Richtung", sagte Schleicher. ****

Bildungsministerin Schmied verwies mit Blick auf die erfreulichen PISA-Ergebnisse darauf, dass sie seit 2007 insgesamt 63 Regierungsprojekte auf den Weg gebracht hat. Die ersten Auswirkungen dieser Reformen zeigten sich nun bei PISA 2012. Die volle Wirksamkeit würden die Schulreformen erst in den kommenden drei bis sechs Jahren entfalten, sagte Schmied. Klar sei, dass die eingeleiteten Reformmaßnahmen fortgesetzt werden müssen. Auch müsse der erfolgreiche "Kurs stabilisiert werden, damit die einzelnen Projekte gut in den Klassenzimmern ankommen", sagte Schmied. Mit Blick auf Detailergebnisse der jüngsten PISA-Studie betonte Schmied, dass in den Bereichen Integration, Chancengerechtigkeit und Bildungsvererbung auch weiterhin besondere Anstrengungen unternommen werden müssen.

Der stellvertretende OECD-Bildungsdirektor Schleicher, der per Video aus Washington zugeschaltet war, beglückwünschte Österreich zum guten Abschneiden. Mit u.a. der Sprachförderung, den Bildungsstandards, den kleineren Klassen und der Neuen Mittelschule als Regelschule könne Österreich auf ein "beeindruckendes Reformwerk" verweisen. "Diese Schulreformen stehen im Einklang mit jenen, die es auch in den leistungsfähigsten Bildungssystemen gibt." Er sei daher zuversichtlich, dass sich Österreichs Trendwende auch in Zukunft fortsetzen wird. Schleicher unterstrich außerdem, dass die von Ministerin Schmied etablierte Neue Mittelschule auch in jenen Bildungssystemen Regelschule ist, die zu den besten gehören.

Im Folgenden zentrale Ergebnisse der PISA-Studie 2012, bei der in Österreich rund 5.000 zufällig ausgewählte Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 1996 getestet wurden. Insgesamt haben diesmal 65 Länder (34 OECD- und 31 Partnerländer) teilgenommen:

+ PISA 2012 zeigt einen deutlichen Aufwärtstrend gegenüber PISA 2009. + Österreich hat in Mathematik gegenüber 2009 um 10 Punkte zugelegt und sich vom 18. auf den 11. Rang vorgearbeitet. Beim Lesen stößt Österreich vom 31. auf den 21. Platz vor (+ 20 Punkte. In den Naturwissenschaften hat Österreich 12 Punkte zugelegt und ist vom 24. auf den 16. Rang vorgestoßen.

+ Im Haupttestgebiet Mathematik konnte die Risikogruppe von 23,2 auf 18,7 Prozent verringert werden. Gleichzeitig ist die Spitzengruppe von 12,9 auf 14,3 Prozent angestiegen. Diese erfreuliche Entwicklung setzt sich auch in den Kompetenzbereichen Lesen und Naturwissenschaften fort.

Service: Umfangreiche Informationen zu PISA 2012 und Detailergebnisse finden sich auf der Homepage des Bundesinstituts für Bildungsforschung (BIFIE) unter www.bifie.at/pisa und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) unter www.pisa.oecd.org

