ÖAMTC-Expertengespräch: Mobilität und Migration

Grundlagen für eine gerechte Gesellschaft - sieben Experten im Diskurs

Wien (OTS) - Heute, Dienstag, hat der ÖAMTC zum zweiten Mal Experten zu einer Diskussion zum Thema Mobilität und Migration geladen. Fragen wie "Werden Migranten und Migrantinnen in ihrer Mobilität benachteiligt?" und "Welche Faktoren beeinflussen die Verkehrsmittelwahl von Migranten und Migrantinnen?" standen dabei im Fokus. "Als größter Mobilitätsclub Österreichs mit rund 1,9 Millionen Mitgliedern trägt der ÖAMTC eine gesellschaftliche Verantwortung. Dieser Verantwortung werden wir durch unsere Aktivitäten gerecht", eröffnete Christoph Mondl, stv. ÖAMTC-Verbandsdirektor, die Veranstaltung. "Wir setzen uns nicht nur für ein respektvolles Miteinander aller Verkehrsteilnehmer ein, sondern wollen auch gegenseitigen Respekt und Integration fördern."

Mark Terkissidis, Antirassismus-Experte und Buchautor, brachte es in seinem Impulsreferat auf den Punkt: "In erster Linie müssen wir über Diskriminierung sprechen. Im deutschsprachigen Europa ist das Bewusstsein für Diskriminierung gering. Oftmals wird die Angelegenheit einfach geleugnet: bei 'uns' gibt es so etwas nicht. Doch Erlebnisse mit Rassismus im Verkehr sind für Personen mit Migrationshintergrund ebenso alltäglich wie 'verdachtsunabhängige' Kontrollen aufgrund des Aussehens durch Bahnpersonal und Polizei. Es braucht eine klare Position gegen Diskriminierung und für den Abbau von Barrieren."

"Rassismus ist immer und überall", stellt auch Patrick Bongola, Menschenrechtsaktivist und Schauspieler, aus seiner eigenen Erfahrung heraus fest. "Gesellschaft, Politik und Institutionen müssen verstärkt Antirassismus-Kampagnen wie jene der Wiener Linien vergangenes Jahr imitieren, und das 365 Tage im Jahr. Denn Menschen vergessen schnell."

Diversität (an-)erkennen, Österreichs Bevölkerung sensibilisieren

Theodora Manakolos arbeitet in der Wiener Magistratsabteilung 17 -Integration und Diversität. Für sie bedeutet "mobil sein" nicht nur eine Auswahl an und Zugang zu Transportmitteln und Wegen in räumlicher Hinsicht zu haben, sondern auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen vorzufinden, die soziale und kulturelle Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen auf Basis gleicher Rechte und Chancen (Integration) und Wertschätzung von Vielfalt (Diversität) ermöglichen. Dies zu gewährleisten ist Ziel des Wiener Integrations-und Diversitätsmonitoring, welches von ihrer Abteilung durchgeführt wird: "Es soll auch die Verwaltung sozusagen 'mobil machen' für diese auch durch Zuwanderung hervorgerufene Pluralisierung der Gesellschaft und die damit verbundenen diversen Bedarfslagen."

Aber nicht nur die Wiener Stadtverwaltung, sondern auch immer mehr Betriebe setzen ein Statement gegen Rassismus und für Interkulturalität. "Wo viele Menschen unterwegs sind - so wie bei den Wiener Linien - liegt die Verantwortung für den Erfolg dieser Begegnungen auch beim Dienstleister. Daher beziehen wir klar Position für gegenseitigen Respekt und Anerkennung im Umgang miteinander", sagt Karlheinz Klausner, Referatsleiter Kontrolle und Kundenservice bei den Wiener Linien. "Innerhalb der Wiener Linien ist gleichberechtigtes Miteinander selbstverständlich gelebte Praxis. Bei uns arbeiten Menschen, die ihre Wurzeln in mehr als 25 verschiedenen Herkunftsländern haben." Die Wiener Linien setzen auf Sensibilisierungsschulungen.

Solche gibt es für Führungskräfte und Mitarbeiter seit Herbst auch beim ÖAMTC. "Die vom Verein ZARA abgehaltenen Workshops sollen zum Nachdenken, Reflektieren und Hinterfragen anregen. Mit Rassismus wird man zumeist unerwartet und unreflektiert konfrontiert", erläutert Christoph Mondl, stv. Verbandsdirektor beim ÖAMTC. "Für uns sind diese Schulungen ein wichtiger Schritt, um Interkulturalität in unserer Unternehmenskultur zu verankern."

"Sensibilisierungstrainings weisen einen Weg aus der -vermeintlichen - Konfrontation 'Wir gegen die anderen', indem sie uns die eigene, innere Vielfalt zeigen", erklärt Dina Malandi vom Verein ZARA. "Wenn wir diese akzeptieren, fällt uns auch der Umgang mit anderen Menschen leichter. Wir sehen nicht nur die Unterschiede, sondern auch die Gemeinsamkeiten."

Für Uwe Sailer, Exekutivbeamter, Kriminologe und Antirassismus-Aktivist, ist das auch die Antwort auf die Frage: Was braucht es, damit sich alle Menschen im öffentlichen Raum sicher fühlen und gleichberechtigt mobil sein können? "Respekt und Anerkennung des anderen. Denn das ist ein Verhalten, das auf wechselseitiger Wirkung beruht."

Aviso an die Redaktionen:

Bildmaterial zur Aussendung ist ab Mittag im ÖAMTC-Fotoservice unter www.oeamtc.at/presse abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation

Katrin Pogats

Tel.: +43 (0) 1 711 99-21218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at