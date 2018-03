ORF-Premiere von "Spuren des Bösen - Zauberberg"

ORF/ZDF-Thriller mit Heino Ferch, Ulrike Beimpold und Cornelius Obonya

Wien (OTS) - Während Heino Ferch für seine Rolle als Verhörspezialist Richard Brock in "Spuren des Bösen - Racheengel" bei den "International Emmy Awards" in der Kategorie "Best performance by an actor" nominiert war und damit die ORF/ZDF-Thriller-Reihe international für Anerkennung sorgt, steht mit "Spuren des Bösen -Zauberberg" bereits die ORF-Premiere von Teil drei am Mittwoch, dem 4. Dezember 2013, um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2. Erneut inszeniert Andreas Prochaska (sein Film "Das Wunder von Kärnten" wurde mit einem "International Emmy Award" in der Kategorie "TV Movie/ Mini Series" ausgezeichnet) spannend, topbesetzt und eindringlich - nach einem Drehbuch von Martin Ambrosch. Als Verhörspezialist Richard Brock stellt Heino Ferch die richtigen Fragen und weiß, wie man Menschen zum Reden bringt. Seine Ermittlungen führten Brock bereits in die Führungsetage von "Sandag" und auf die Spuren des "Racheengels". Im dritten Teil verlässt Richard Brock Wien und fährt auf den "Zauberberg", wo er es mit einer Kindesentführung zu tun bekommt. An der Seite von Heino Ferch spielen u. a. Cornelius Obonya, Ulrike Beimpold, Thomas Stipsits, Marie-Lou Sellem und Gerald Votava. Und auch die weiteren "Spuren des Bösen" sind bereits gelegt. Seit Mitte November laufen in Wien die Dreharbeiten zum vierten Teil. Unter dem Titel "Spuren des Bösen -Schande" versammelt Andreas Prochaska Heino Ferch, Fritz Karl, Maria Köstlinger, Sabrina Reiter u. v. a. vor der Kamera. Das Drehbuch stammt auch diesmal von Martin Ambrosch und ist damit bereits die sechste Zusammenarbeit des Erfolgsduos Ambrosch und Prochaska. Neben den "Spuren des Bösen"-Krimis setzten sie schon gemeinsam "Das finstere Tal" und "Sarajevo" um.

Andreas Prochaska: "Psychologisch ausgefeilte, spannende Unterhaltung mit einer ungewöhnlichen Hauptfigur"

Über "Spuren des Bösen" meint Regisseur Andreas Prochaska: "Es ist "psychologisch ausgefeilte, spannende Unterhaltung mit einer ungewöhnlichen Hauptfigur." Und weiter: "Krimis sind ja Alltag im Fernsehen, daher war es ein großes Glück, das Drehbuch von Martin Ambrosch in die Hand zu bekommen, das sich in vielerlei Hinsicht von dem Krimiallerlei absetzt. Fälle sind austauschbar; reizvoll wird es, wenn die Charaktere besonders sind. Und Richard Brock ist besonders." Über die Reihe sagt Prochaska: "Die Überlegung, aus 'Spuren des Bösen' eine Reihe werden zu lassen, war schon von Anfang an da, wir mussten aber die Reaktion des Publikums auf den ersten Film abwarten. Unser gemeinsamer Anspruch ist, die Qualität der Filme zu halten und wenn möglich zu steigern. Solange uns das gelingt, die Sender uns unterstützen und Heino Ferch diese Figur spielen will, werden wir weitermachen."

Heino Ferch: Richard Brock hat "analytische Fähigkeiten und dieses besondere Gespür"

Hauptdarsteller Heino Ferch über die Figur Richard Brock: "Richard Brock ist ein zweifelnder Eigenbrötler - hoch qualifiziert, aber durch einen Schicksalsschlag in seiner Leistung ausgebremst und in seiner Persönlichkeit gestört. Er ist ein Psychologe, der im medizinischen Bereich nicht mehr praktizieren darf, seitdem seine Frau vor zehn Jahren an einer Behandlung gestorben ist, die er selbst zu verantworten hatte. Jetzt unterrichtet er als Kriminalpsychologe an der Universität, was ihn wiederum in besonderem Maße qualifiziert für seine zusätzliche Arbeit als Verhörspezialist bei der Polizei:

Auf sehr subtile Art kann Brock nämlich die Seelen der Menschen freilegen - unterbewusste Handlungen und Situationen von Zeitgenossen, die in Not geraten, Opfer oder auch Täter sind. Er ist zwar kein Profiler im eigentlichen Sinne, hat aber diese analytischen Fähigkeiten und dieses besondere Gespür."

Mehr zum Inhalt

Aline Staller (Milica Bogojevic) ist verschwunden. Die sechsjährige Tochter der Ärztin Karin Staller (Marie-Lou Sellem) ist aus deren Wohnhaus am Semmering verschwunden. Trotz großer Suchaktion bleibt Aline unauffindbar. Die Behörde geht davon aus, dass akute Lebensgefahr besteht. Der dringende Tatverdacht fällt auf den psychisch kranken Max Rieger (Cornelius Obonya), der vor 25 Jahren wegen eines Mordversuchs an einem achtjährigen Buben verurteilt worden war. Brock war damals, als junger Arzt in der Klinik am Semmering, Max' Psychiater. Nun ruft die örtliche Polizei ihn zu Hilfe. Er soll Rieger zum Reden bringen.

Brock verhört Rieger, obwohl er nicht glauben kann, dass dieser der Täter ist. Der Mann hat panische Angst vor Kindern, fühlt sich von ihnen bedroht. Warum soll ausgerechnet er ein Kind entführen? Die intensive Konfrontation mit Max Rieger weckt auch in Brock die Geister der Vergangenheit. Der Freitod seiner Frau vor Jahren und seine damit verbundenen Schuldgefühle beginnen ihn erneut zu beschäftigen. In der Sache der verschwundenen Aline kommt er keinen Millimeter weiter - bis die ehemalige Krankenpflegerin Monika Kramer (Ulrike Beimpold) mit einer verblüffenden Behauptung auftritt.

"Spuren des Bösen - Zauberberg" ist eine Koproduktion von Aichholzer Filmproduktion GmbH, ORF und ZDF, gefördert von Fernsehfonds Austria und der Fernsehfilmförderung des Filmfonds Wien sowie dem Land Niederösterreich und der Cinestyria Filmcommission and Fonds. Die "Spuren des Bösen"-DVD-Box mit allen drei Teilen ist bei Hoanzl und im Medienhandel erhältlich.

"Spuren des Bösen - Zauberberg" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

