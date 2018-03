bet-at-home.com Mobile: Ab sofort auf Smartphone und Tablet

Malta, Portomaso (OTS) - Nachdem erfolgreichen Relaunch des Online-Sportwettenportals

www.bet-at-home.com wurde das Angebot um eine Mobilversion erweitert. Mittendrin im Sportgeschehen? Noch keine Wette platziert? Kein Problem: Unter www.bet-at-home.com/mobile stellt das Unternehmen seinen Kunden ab sofort eine neue, optimierte Version zur Verfügung.

Einfach, schnell, sicher!

Egal, wann und wo, das umfassende Wettangebot von bet-at-home.com kann jetzt auch unterwegs uneingeschränkt genutzt werden. Die Plattform ist jederzeit über alle gängigen mobilen Endgeräte abrufbar. Für bet-at-home.com Mobile ist kein Download notwendig.

"Wir freuen uns, dass wir in diesem bisher sehr erfolgreichem Geschäftsjahr 2013 einen weiteren Meilenstein in unserem Unternehmen setzen können. Mit der mobilen Version springen wir auf den Trend auf und erleichtern unseren Kunden den Zugang zum Sportwetten-Angebot mit Smartphones oder Tablets", so Vorstand DI Franz Ömer

Alles im Griff!

Tausende Sportwetten inklusive Livewetten sind täglich über die Mobilversion in Sekundenschnelle erreichbar. Zusätzlich ist es zu jeder Zeit möglich, auf das persönliche Wettkonto zuzugreifen oder sich zu registrieren. Unterwegs kann das Konto über Smartphones und Tablets bequem aufgeladen werden.

Über bet-at-home.com

Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit 3,5 Millionen registrierten Kunden weltweit zählt das an der Frankfurter und Wiener Börse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino und Games. bet-at-home.com verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Zum Stichtag 30.09.2013 trugen 240 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Mitglied der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Claus Retschitzegger

Head of Communications

Tel.: +43-732/9015-1017

pr @ bet-at-home.com

www.bet-at-home.com