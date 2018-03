PISA 2012: Trendumkehr und erstes Etappenziel erreicht

Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied: "Bildungsreform entschlossen fortsetzen.

Wien (OTS) - Bei Pisa 2012 wurden erstmals Schülerinnen und Schüler getestet, die von der im Jahr 2007 begonnenen Bildungsreform bereits teilweise profitiert haben. Die Ergebnisse sind erfreulich. "Das österreichische Bildungssystem schafft eine Trendumkehr und hat ein erstes Etappenziel erreicht", erklärt Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied.

Alle drei Domänen, die "Lese-Kompetenz", die "Mathematik-Kompetenz" und die "Naturwissenschafts-Kompetenz" absolvierten die 15- bis 16-jährigen Schülerinnen und Schüler in Österreich deutlich besser als noch 2009 und erreichen damit die insgesamt größte Verbesserung, seitdem Österreich an der PISA-Studie teilnimmt:

+ Mathematik (+10 Punkte): von 496 auf 506, vom 18. auf den 11. Rang.

+ Lesen (+20 Punkte): von 470 auf 490, vom 31. auf den 21. Rang.

+ Naturwissenschaft (+12 Punkte): von 494 auf 506, vom 24. auf den 16. Rang.

Im internationalen Vergleich (in OECD und EU) gehört Österreich in allen Domänen gegenüber PISA 2009 zu den erfolgreichen "Aufsteigern". Damit ist Österreich bei PISA 2012 im Kompetenzbereich "Mathematik" signifikant über dem OECD-Mittelwert, im Kompetenzbereich "Lesen" noch signifikant darunter und im Kompetenzbereich "Naturwissenschaft" im OECD-Mittelwert.

Erfreuliche Verbesserungen konnten die 15- bis 16-jährigen Schülerinnen und Schüler in Österreich von 2009 auf 2012 auch bei den Spitzen- und Risikogruppen erreichen:

In "Mathematik" konnte die Risikogruppe von 23,2 auf 18,7 Prozent reduziert werden, die Spitzengruppe ist von 12,9 auf 14,3 Prozent angestiegen.

Im "Lesen" ging die Risikogruppe von 27,5 auf 19,5 Prozent zurück, und die Spitzengruppe stieg von 4,9 auf 5,5 Prozent.

In der "Naturwissenschaft" sank die Risikogruppe von 21 auf 15,8 Prozent, die Spitzengruppe blieb von 8 auf 7,9 Prozent stabil.

"Die Ziele der österreichischen Bildungspolitik müssen entschlossen weiter verfolgt werden. Dazu müssen die bestehenden Herausforderungen in der "Lese-Kompetenz", beim Leistungsunterschied zwischen Knaben und Mädchen und der Schülerinnen und Schüler mit migrantischem Hintergrund sowie vor allem in der Bildungsvererbung angenommen werden", erklärt die Bildungsministerin.

Noch immer zeigen Jugendliche, deren Eltern einen tertiären Bildungsabschluss aufweisen, einen klaren Leistungsvorsprung auf Jugendliche, deren Eltern höchstens einen Abschluss der Pflichtschule erreichten. In der Mathematik beträgt dieser Vorsprung durchschnittlich 104, im Lesen 106 und in der Naturwissenschaft 117 Punkte.

Eine faktenbasierte Bildungspolitik findet in der Kooperation mit dem BIFIE (Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens) und der OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) unverzichtbare, wissenschaftlich arbeitende Partner.

Internationale Studien wie PISA, PIRLS und TIMSS stellen internationale Vergleiche der Grundkompetenzen auf verschieden Schulstufen dar. PIAAC ist ein Vergleich der Grundkompetenzen der erwerbstätigen Bevölkerung. Die OECD Skills Strategy wird wichtige Impulse in Richtung Kompetenzentwicklung ermöglichen. Die in Österreich flächendeckend eingeführten Bildungsstandards sind eine Rückmeldung an jede einzelne Schule mit dem Ziel, standortbezogene Schulentwicklung zu ermöglichen.

Diese Datenbasis und Befunde werden auf unterschiedlichen Ebenen erhoben und ergänzen sich. Sie bilden die wissenschaftliche Grundlage, um sinnvolle bildungspolitische Maßnahmen zu setzen und sind zentrale Bestandteile der österreichischen Schulentwicklung. Die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Erhebungen sind in die Reformprojekte der letzten Jahre eingeflossen und davon profitieren die österreichischen Schülerinnen und Schüler.

Die PISA-Ergebnisse 2012 zeigen einmal mehr deutlich, dass es keine Alternative zum eingeschlagenen Weg der Weiterentwicklung des österreichischen Schulwesens gibt. Die eingeleiteten Schulentwicklungsprojekte sind die Voraussetzungen für das Gelingen unserer Zukunft. Bildungspolitik wirkt mittel- und langfristig. Es ist für die Ergebnisse entscheidend, dass die in den letzten Jahren implementierten Maßnahmen jetzt entschlossen umgesetzt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

Josef Galley

Pressesprecher

Tel.: +43-1-53120-5019

josef.galley @ bmukk.gv.at

bmukk.gv.at



mobil: +43-664-96-99-616