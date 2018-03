Der Prater rockt - live Konzerte am Wintermarkt am Riesenradplatz!

Das Programm vom 12.12.2013 bis zum 14.12.2013

Wien-Prater (OTS) - Der Advent ist da!

Im Wiener Prater kann man die Vorzüge der Adventzeit sogar bis zum 6. Jänner 2014 genießen! Hier gibt es mehr als nur Punsch und Spaß für Groß und Klein: Ein abwechslungsreiches Konzertprogramm von Donnerstag bis Samstag, ein attraktives Kinderprogramm mit der "Adventure Tour", das nur im Wiener Prater möglich ist, liebevoll gestaltete "Standln", die mit wärmenden Getränken und kulinarischen Köstlichkeiten für die nötige Winterstimmung sorgen und natürlich das unvergleichliche Ambiente.

Das gesamte Konzertprogramm und alle Details zum Wintermarkt am Riesenradplatz finden Sie unter: www.wintermarkt.at

Do., 12.12.2013 um 10:00 Uhr Wolfman Gang (Blues/Rock)

Die Band Wolfman Gang wurde im Jahr 2000 vom Frontman und Leadgitarristen Wolfgang "Wolfman" Neszmerak gegründet. Seit damals treten sie als Rock und Partyband in vielen auch stilistisch übergreifenden Projekten auf und beweisen sich in beinahe allen Musikstilen unserer Zeit. Mit einem Programm von über 500 Live Nummern ist die Band weit mehr als nur eine Coverband, denn etwa ein Drittel des Programmes besteht aus eigenen Kompositionen. Bei vielen Veranstaltungen haben sie zahlreiche nationale und internationale Gastmusiker begleitet. Der Sound und die Show der Band sind aufgrund der routinierten Musiker einzigartig und entwickeln sich stets weiter. Eine absolute Bereicherung der heimischen Musikszene.

Fr., 13.12.2013 um 19:00 Uhr Austropop pur (Austropop)

Die Band wurde voriges Jahr unter diesem Namen gegründet und spielte auch schon unter anderem Namen selbst getextete Eigenkompositionen. Diesmal präsentieren sie Lieder von STS, Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Reinhard Fendrich, A3, Kurt Ostbahn u.a. . Die Musiker Joe (Bass), Peter (Perkussion) und Rudolfo (Gitarre, Mundharmoniker) sind ein bereits bestens eingespieltes Team und garantieren einen Abend mit den bekanntesten Hits der Austropop-Szene, wie sie das Publikum kennt und schätzt.

Sa., 14.12.2013 um 19:00 The Cosy Famous (Soul/Funk)

Rein stilistisch ist der Sound dieser Band ein spritziger Cocktail aus Soul, Funk, Latin und Jazz mit starker Pop-Attitüde. Das Repertoire besteht zu einem Gutteil aus Klassikern dieses Genres. "Use me" von Bill Withers, "Tower of Powers", "Down to the Nightclub" oder die Song-Frage von Gil Scott Heron "Is that Jazz" klingen bei "The Cosy Famous" auf neue Weise vertraut. Einige Songs, die sich wie selbstverständlich zwischen den Kompositionen der großen Meister behaupten, stammen aber aus der Feder von Sänger und Bandmastermind Wolfgang Linhart aka DJ Cosy Famous.

Öffnungszeiten Wintermarkt

Mo - Fr 12.00 - 22.00 Uhr

Sa, So & Feiertag 11.00 - 22.00 Uhr

24.12.2013 12.00 - 16.00 Uhr

31.12.2013/1.1.2014 12.00 - 02.00 Uhr

Infos: www.wintermarkt.at

Die Prater Service GmbH, ein Unternehmen der Stadt Wien, ist für die Verwaltung des Standortes Prater verantwortlich. Zukünftig wird sich die Prater Service GmbH vermehrt des Marketings und der Maßnahmen im Bereich der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, zur Unterstützung der Praterunternehmer und der Standortentwicklung, annehmen. Ziel der Prater Service GmbH ist die Erhöhung des Qualitätsniveaus, die Verbesserung des Erscheinungsbildes sowie die Steigerung der Attraktivität und der Wirtschaftsleistung des Vergnügungsparks.

