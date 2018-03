FPÖ-Trettenbrein: Unsoziale SPÖ-Aktion vor Weihnachten

LH Kaiser und LhStv Prettner schicken behinderte Kinder auf Herbergssuche

Klagenfurt (OTS) - "Die rot-grün-schwarze Linkskoalition entfernt sich immer mehr vom Bürger. Sozialleistungen, wie der Teuerungsausgleich werden abgeschafft und über die Menschen wird drübergefahren. Das jüngste Beispiel sind behinderte Kinder in Harbach in Klagenfurt. Es ist ein Skandal, dass die Schule mitten im Schuljahr geschlossen wird. Noch dazu ohne vorherige Information der Eltern", kritisiert der Sozialsprecher der Freiheitlichen in Kärnten, LAbg. Harald Trettenbrein.

Was ist das für eine Planung, fragt er. "Hat man nicht zu Schulbeginn gewusst, dass die Schule saniert werden muss und das Konzept nicht mehr zeitgemäß ist? Hätte man mit der Änderung nicht bis zum Schulende warten können?".

Trettenbrein ortet auch ein seltsames Doppelspiel der SPÖ: Als der frühere Sozialreferent LR Mag. Ragger die Gutenberg-Schule in Klagenfurt in einem langfristigen Plan und mit vielen Vorgesprächen mit den Eltern an anderen Schulen integrieren wollte, schrie die SPÖ Zeter und Mordio. Jetzt stellen LH Dr. Peter Kaiser und die Sozialreferentin LhStv. Dr. Beate Prettner die Eltern und Kinder vor Weihnachten vor vollendete Tatsachen.

Die bürgerfeindliche SPÖ-Spitze erfinde damit eine tragische moderne Form vorweihnachtlicher Herbergssuche: Wohin mit meinem behinderten Kind? Für die betroffenen Kinder, die noch mehr als andere ein sicheres stabiles Umfeld und verlässliche Bezugspersonen benötigen, sei ein abrupter Wechsel unterm Schuljahr unzumutbar.

Trettenbrein fordert daher LH Kaiser und LhStv. Prettner auf, diese unsensible kinderfeindliche Aktion vor Weihnachten zu stoppen und die Schule in Harbach zumindest bis zum Ende des Schuljahres offen zu halten, sodass sich die Familien auf eine zukünftige Änderung gebührend vorbereiten können. (Schluss)

