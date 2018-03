Kühle Kings gegen feurige Zepter

Mit einem Heimsieg gegen den schwedischen Meister kann der BC Zepter Vienna einen Riesenschritt in Richtung Top 16 der EuroChallenge setzen.

Wien (OTS) - Gegen Tartu Rock aus Estland konnte der BC Zepter Vienna den ersten historischen Heimsieg in der EuroChallenge feiern. Da das zweite Heimspiel gegen den lettischen Top-Klub Ventspils BK verloren ging, hängt jetzt vieles vom Ausgang des dritten Heimspiels ab.

Heute, Dienstag, geht es gegen den schwedischen Meister Södertälje Kings um die Chance auf den Aufstieg in die Top 16 der EuroChallenge und es wird sich weisen, wer am Schluss das Zepter in der Hand halten darf.

Neben großem Sport wollen wir die Flammen in der Halle wieder lodern lassen.

Wir bieten Infotainment pur und live zu Gast sind unter anderem "DIE 3" (Korner, Klement & Frei), die als Austropop Coverband reüssierten und inzwischen mehr als nur die einzigartigen Erfolge von "AUSTRIA 3" (Danzer, Fendrich & Ambros) mit Können und Humor weiterführen. In der Pause präsentieren sie auch ihre neue Single "Wir san aus Österreich".

Wir hoffen auf entsprechende Berichterstattung und freuen uns auf Ihr Kommen.

BC Zepter Vienna vs Södertälje Kings - powered by ADMIRAL

Dienstag, 3.12.2013

Beginn: 20.00 Uhr

Wiener Stadthalle B ("B" wie Basketball:)

