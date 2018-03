Belvedere Weihnachtsbaum 2013 von Constantin Luser

Wien (OTS) - Nach Werken von Gelatin (2010), Fabian Seiz (2011) und Eva Grubinger (2012) präsentiert das Belvedere als diesjährigen Weihnachtsbaum eine für den Ort entwickelte Skulptur des in Wien lebenden Künstlers Constantin Luser. "Die Präsentation des Belvedere Weihnachtsbaums beim traditionellen Weihnachtsempfang ist - bereits im vierten Jahr in Folge - ein besonderer Programmpunkt in der umfangreichen Ausstellungstätigkeit des Museums. Die Arbeiten, die speziell für die prachtvolle, vom Barockarchitekten Johann Lucas von Hildebrandt für den Bauherrn Prinz Eugen von Savoyen im Jahr 1723 fertig gestellte Sala terrena geschaffenen werden, zeigen die faszinierend vielseitige Auseinandersetzung mit einem alten Weihnachtbrauch und lassen den Besucher stets außergewöhnliche Formfindungen und überraschende inhaltliche Bezüge entdecken", meint Agnes Husslein-Arco, Direktorin des Belvedere.

Constantin Luser (geboren 1976 in Graz, lebt und arbeitet in Wien) entwickelte den diesjährigen Belvedere Weihnachtsbaum in Form eines bespielbaren Klangobjekts, das in spannender Wechselbeziehung zwischen Skulptur und Instrument, visueller und auditiver Kunst erlebbar ist. Der Betrachter ist eingeladen, die erste interaktiv ausgerichtete Weihnachtsinstallation des Museums selbst zum Erklingen zu bringen. Die komplexe Konstruktion von Lusers Weihnachtsbaum-Interpretation baut auf der Systematik eines Zupfinstruments auf. Horizontal gespannte Saiten sind mit Tonabnehmern und Audiosystemen verbunden, welche die durch Zupfen erzeugten Klänge verstärken und weit in den Raum tragen. Form und Platzierung der Audioboxen erinnern unweigerlich an Weihnachtsgeschenke, die hier in großer Zahl um den Weihnachtsbaum arrangiert sind. "Der stählerne Weihnachtsbaum mit seinen harfenähnlichen Ästen wird durch die zahlreichen Boxen, von denen er umringt ist, elektronisch verstärkt. Darüber hinaus tritt die technische Ästhetik der Skulptur in einen Dialog mit der barocken Eleganz der Sala terrena und die experimentelle Musik konterkariert die Besinnlichkeit von Weihnachten", so der Künstler über seine für das Belvedere entwickelte Arbeit.

Constantin Luser hat sich bereits in mehreren Arbeiten mit dem klassischen Instrumentenbau auseinandergesetzt, der ihm als Ausgangspunkt dient, um - die Grenze des Machbaren ausreizend - neue Formen zu entwickeln. Das von einer Gruppe bespielbare Instrument ist dabei stets ein zentraler Gedanke. Arbeiten, die dieser Idee entspringen, sind u. a. das Trommeliglu (2007), die Molekularorgel (2010) oder die Bandoneon Intensivstation (2012). Besonders imposant ist der aus 30 Blasinstrumenten bestehende und zehn Meter lange Vibrosaurus (2008), der anlässlich der Ausstellung Handlungswolken im Augarten Contemporary des Belvedere konzipiert wurde. Lusers Klangskulpturen zeichnen sich durch die Einbeziehung des Betrachters wie durch die Überschreitung tradierter Kunstgattungen und die Erweiterung des traditionellen Verständnisses von Skulptur, Instrument bzw. Musik aus. Sie wirken als Interaktions- und Handlungsfelder, in denen sich Elemente wie Prozesse überlagern und verdichten. Dabei wird der Vorgang des Musizierens bzw. des Klangerzeugens zu einem partizipativen, performativen Akt.

Neben Klangskulpturen zählen Zeichnungen und Collagen zu den von Luser am häufigsten eingesetzten Medien, wobei die Zeichnung, geprägt durch eine akribische Linienführung und eine prozesshafte wie fortlaufende Genese, stets als Ausgangspunkt seiner Arbeiten fungiert. Für seine kleinteiligen Zeichnungen entwickelt Luser komplexe, beziehungsreiche Lineaturgewebe, für die er Informationen und Versatzstücke, wie Figuren, Worte, Diagramme oder Gedankenstränge und Assoziationsketten, neu arrangiert, verdichtet und wieder auflöst.

Der Belvedere Weihnachtsbaum

Den Auftakt der Reihe Belvedere Weihnachtsbaum bildete 2010 die vier Meter hohe fleischfarbene Plastik Frohes Fest der Künstlergruppe Gelatin, die wie eine fünfte Säule zwischen den Atlanten der Sala terrena stand. Fabian Seiz' verkehrt von der Decke hängender, ungeschmückter und sich in einem Podest am Boden spiegelnder Hang in tree spielte mit der Wahrnehmung der Betrachter und dem gängigen Bild des Weihnachtsbaums. Im Gegensatz zu den ersten beiden Belvedere Weihnachtsbäumen sprengte Eva Grubingers Arbeit 2012 das Format: Sie bestand aus einer überdimensionalen schwarzen Christbaumkugel, deren glänzende Oberfläche nicht nur die barocke Sala terrena, sondern auch deren Besucher reflektierte. 2013 präsentiert das Belvedere eine Installation in Form eines bespielbaren Klangobjekts von Constantin Luser.

Der Weihnachtsbaum 2013 wird mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskanzlei KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte GmbH sowie der Firma BOSE GmbH realisiert und ist bis 2. Februar 2014 im Oberen Belvedere zu sehen.

X-Mas-Edition 2013

Für seine in den Belvedere Shops erhältliche Edition appliziert Constantin Luser nachleuchtende Farbe auf die Innenseite transparenter Glaskugeln, die - strahlenden Miniaturplaneten gleich -bei Dunkelheit ein mildes Neonschimmern verbreiten und den klassischen weihnachtlichen Kerzenschein gezielt konkurrenzieren.

