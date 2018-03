LK NÖ nimmt agrarpolitische und personelle Weichenstellungen vor

Hofübergabe einstimmig beschlossen: Otto Auer folgt Josef Pleil als Vizepräsident

St. Pölten (OTS) - Die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Niederösterreich hat heute angesichts der entscheidenden Phase der Regierungsverhandlungen und der Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) bis 2020 zentrale Forderungen an die Entscheidungsträger verabschiedet. Damit verbunden legte das höchste Gremium der LK ein über beide Fraktionen einstimmiges Bekenntnis zur Kofinanzierung im bisherigen Ausmaß und zur Zielgerichtetheit der Mittel aus der GAP ab. Auch eine "Hofübergabe" innerhalb der LK wurde einstimmig beschlossen: Otto Auer tritt als Vizepräsident in die Fußstapfen von Josef Pleil. Das Präsidium und die Landeskammerräte würdigten den jahrzehntelangen unermüdlichen Einsatz von Pleil für die niederösterreichischen Bäuerinnen und Bauern mit der Überreichung der Großen Goldenen Kammermedaille. Als neuer Landeskammerrat wurde der aus Kottes stammende 45-jährige Paul Glaßner, Obmann-Stellvertreter der Bezirksbauernkammer Zwettl, angelobt.

"Wir stehen vor richtungsweisenden Entscheidungen für die heimische Landwirtschaft. Das war auch 1986 so, als unser geschätzter Josef Pleil Führungsverantwortung als Vizepräsident der LK NÖ übernahm. Am Tag seines Abschieds aus der Landwirtschaftskammer sind wir ihm zutiefst dankbar für seine großartigen Verdienste und wertvollen Initiativen für unsere Bäuerinnen und Bauern. Alle aufzuzählen, würde Bücher füllen, daher nur so viel: Im Wein liegt die Wahrheit, der niederösterreichische Wein ist ein Wunder und Pleil ist für die Landwirtschaft schon heute Legende", betonte LK NÖ-Präsident Hermann Schultes. "Mit Otto Auer haben wir einen leidenschaftlichen Bauer, der profunde Erfahrung in der Interessenvertretung und ein Gespür für die Zukunftsthemen der Landwirtschaft vereint, als neuen Vizepräsidenten gewonnen. Wir wünschen ihm von Herzen viel Erfolg", erklärte Schultes zur Wahl von Auer ins Präsidium der Landwirtschaftskammer.

GAP-Reform: 50:50-Kofinanzierung und zielsichere Mittelverteilung unabdingbar

Die EU-Agrarpolitik steht nach ihrer Reform vor tiefgreifenden Veränderungen. Die Vollversammlung der LK NÖ verlangt bei der nationalen Umsetzung eine "ausgewogene, verträgliche und möglichst einfache Umsetzung im Sinne der heimischen Landwirtschaft". Beim Übergang zum künftigen Flächenmodell seien mehrere gleichmäßige Schritte erforderlich, damit sich landwirtschaftliche Betriebe gut auf die neue Situation ausrichten können, wurde betont. Eine weitere Umschichtung von Mitteln der Ersten (Marktordnung) in die Zweite Säule (Ländliche Entwicklung) und eine Umverteilungszahlung werden strikt abgelehnt, da dies zu drastischen einzelbetrieblichen Maßnahmen und einer Schwächung der produktionsorientierten Haupterwerbsbetriebe führen würde.

In der Zweiten Säule wiederum müsse die nationale Kofinanzierung wie bisher (50:50) sichergestellt werden, bekräftigte auch Landeskammerrat Josef Etzenberger, Vorsitzender der SPÖ-Bauern. Strikt abgelehnt wurde jedoch eine Finanzierung von sogenannten "sozialen Dienstleistungen" aus landwirtschaftlichen Mitteln der GAP. Die Förderung des ländlichen Raumes sei wichtig und zentral, doch habe der Staat hier seine ursächlichen Aufgaben zu erfüllen und diese auch aus allgemeinen Mitteln abzudecken. Mit der Forderung nach einer raschen Öffnung der Investitionsförderung und von Bildungsmaßnahmen im Jahr 2014 unterstrich die Vollversammlung die Investitionsbereitschaft der Landwirte und machte darauf aufmerksam, dass eine etwaige Verzögerung nicht nur die Bauern, sondern auch die Wirtschaft insgesamt bremsen würde.

Berührender Abschied von Pleil: Er prägte 33 Jahre lang die LK NÖ

Der scheidende Vizepräsident, der die Landwirtschaftskammer und Agrarpolitik der letzten 33 Jahre an vorderster Front mitgestaltet hat, zog heute Bilanz: "Drei Dauerthemen haben meine Arbeit in der LK ganz besonders geprägt, diese sind für mich auch wesentliche Zukunftsthemen", so Pleil. An erster Stelle nannte er die negativen Auswirkungen des Wetters und der Witterung auf die Ernten. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels und damit verbundener Wetterextreme hoffe er, "dass die Politik breite Ernteabsicherungssysteme für unsere Bauern entwickelt und umsetzt".

Als zweites Thema nannte Pleil die Agrarmärkte: "Unsere Landwirte agieren heute am europäischen Binnenmarkt und auf globalen Märkten. Die letzten Jahrzehnte waren von enormen Umwälzungen geprägt und Veränderungen werden auch weiterhin dazugehören. Die Befähigung unserer Bauern, auf den Märkten bestehen zu können, ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Neben der Produktion müssen wir uns noch mehr um den Markt und die Vermarktung kümmern. Das heißt auch, dass das Genossenschaftswesen zukunftsfähig weiterzuentwickeln ist, damit unsere Bauern geeint Stärke auf den Märkten zeigen können", unterstrich der scheidende Vizepräsident.

"Drittens ist es enorm wichtig, dass die Interessenvertretung starke Zeichen setzt - und das hat nur mit geeinter Stimme eine entsprechende Wirkung. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass wir nur gemeinsam stark sind. Zusammen können wir gute Politik für die Landwirtschaft und den gesamten ländlichen Raum machen. Ich wünsche mir, dass es auch künftig gelingen möge, junge Bäuerinnen und Bauern dafür zu begeistern, Funktionen in der Interessenvertretung zu übernehmen", unterstrich Pleil. Er bedankte sich bei allen Kollegen und Mitarbeitern der LK NÖ für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünschte seinem Nachfolger Otto Auer viel Kraft und Erfolg für die neue Aufgabe.

Neuer Vizepräsident setzt auf Dialog mit der Gesellschaft

Der neugewählte Vizepräsident ist Landwirt in Höflein im Industrieviertel. Als Acker- und Weinbauer, der auch eine intensive Schweinzucht betreibt, kennt er mehrere Sparten der Landwirtschaft aus der eigenen praktischen Erfahrung. Als Bürgermeister und als Vorstandsmitglied der Leaderregion Carnuntum setzt sich Auer für die Anliegen einer ländlichen Gemeinde und einer ganzen Region vor den Toren Wiens ein. Als Obmann im Verband NÖ Schweinezüchter hat er in den vergangenen Jahren wichtige Weichenstellungen der Branche mitgeprägt.

Auer dankte nach der Wahl für das in ihn gesetzte Vertrauen: "Ich werde mich bemühen, als neuer Vizepräsident die Anliegen aller Bäuerinnen und Bauern zu vertreten. Mir ist es ein ganz besonderes Anliegen, dass sich die landwirtschaftliche Produktion in Niederösterreich positiv weiterentwickeln kann. Dafür ist künftig ein noch stärkerer Dialog mit der Gesellschaft erforderlich. Wir sind gefordert, zu erklären, was und wie wir produzieren. Gleichzeitig müssen wir Verständnis für unsere Produktionsanforderungen generieren. Damit unsere bäuerlichen Betriebe langfristig gut wirtschaften können, brauchen sie Wertschätzung und Wertschöpfung. Dafür will ich mich mit aller Kraft einsetzen", so Auer.

Einheitswertfeststellung umsetzen - Bundesmittel für Sozialversicherung sichern

Die Vollversammlung der LK NÖ begrüßte heute in einer einstimmig beschlossenen Resolution die Hauptfeststellung der Einheitswerte und verlangte eine zügige Umsetzung derselben vom Finanzministerium. Weiters wurde die Sicherung der Bundesmittel in der bäuerlichen Sozialversicherung gefordert. Zu den geplanten Änderungen bei der Pensionspferdehaltung erachtet die Vollversammlung eine den wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechende Vorsteuerpauschalierung - im Sinne der Betriebe und der Pferdebesitzer - als absolut notwendig. Betreffend die Beschäftigung von Erntehelfern in landwirtschaftlichen Produktionssparten verlangt die LK NÖ eine Weiterführung der bewährten Instrumente für die vorübergehende Beschäftigung von Saisonarbeitskräften durch die Arbeitsmarktpolitik und ausreichende Kontingente für die Beschäftigung von ausländischen Saisoniers und Erntehelfern. Der volle Wortlaut der Resolution ist demnächst auf www.lk-noe.at abrufbar.

