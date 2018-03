AKNÖ-Wieser: Arbeitslosigkeit bei Älteren immer Besorgnis erregender

Über 50-Jährige in Niederösterreich besonders betroffen

Wien (OTS/AKNÖ) - Die Arbeitslosigkeit in Niederösterreich ist erneut stärker gestiegen als im bundesweiten Durchschnitt. 47.847 NiederösterreicherInnen waren im November ohne Arbeit, das sind um 13,1 Prozent mehr als im November 2012. Besonders hart hat es NiederösterreicherInnen über 50 getroffen. Die Arbeitslosigkeit in dieser Altersgruppe stieg um 25,3 Prozent. AKNÖ-Präsident Markus Wieser spricht von einer Besorgnis erregenden Entwicklung und fordert von der Regierung die rasche Einführung eines Bonus-Malus-Systems.

Die Lage für ältere Menschen am niederösterreichischen Arbeitsmarkt wird immer härter. Fast 14.000 Menschen über 50 waren im November 2013 arbeitslos. Um 25,3 Prozent mehr als ein Jahr davor. "Mehr als ein Viertel aller Arbeitslosen in Niederösterreich ist mittlerweile älter als 50 Jahre", erklärt AKNÖ-Arbeitsmarktexperte Jürgen Figerl. Allein in den vergangenen fünf Jahren ist der Anteil der Über-50-Jährigen an den gesamten Arbeitslosen im Bundesland von 23 % auf 29 % gestiegen, und das bei einer steigenden Arbeitslosenzahl von knapp 35.000 auf über 47.000 im selben Zeitraum. Wer in diesem Alter den Arbeitsplatz verliert, hat es besonders schwer, eine neue Stelle zu finden. "Nach den jüngsten verfügbaren Daten dauert das im Durchschnitt ein halbes Jahr oder sogar länger", sagt Figerl. "Es ist davon auszugehen, dass sich das eher verschlimmert als verbessert."

AKNÖ-Präsident Markus Wieser spricht von einer Besorgnis erregenden Entwicklung. "Einerseits will man, dass die Menschen später in Pension gehen, andererseits gibt es für ältere ArbeitnehmerInnen kaum Arbeitsplätze. Das geht sich nicht aus." Wieser fordert die Bundesregierung auf, gegenzusteuern. "Dass es in den Koalitionsverhandlungen um ein Bonus-Malus-System geht, ist ein wichtiger Schritt. Das sollte aber möglichst schnell gehen."

In einem solchen System wären Betriebe ab einer gewissen Größe verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz älterer ArbeitnehmerInnen zu beschäftigen. Wer die Quoten erfüllt, erhält Förderungen. Wer sie nicht erfüllt, muss entsprechende Zahlungen leisten. "Das würde die Arbeitsmarktsituation älterer ArbeitnehmerInnen deutlich verbessern", ist Wieser überzeugt. "Die aktuellen Arbeitsmarktdaten zeigen, dass das dringend notwendig ist."

