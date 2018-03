Zeit mit Ihrem Hund zu verbringen könnte helfen, Ihren Blutdruck senken

Waltham On The Wolds, England (ots/PRNewswire) - Neue Forschungsergebnisse deuten daraufhin, dass die Gegenwart von Hunden

helfen kann, Bluthochdruck bei älteren Erwachsenen unter Kontrolle zu bringen.

Die Gegenwart eines Hundes kann den Blutdruck des Besitzers deutlich senken, wenn er seinen täglichen Aktivitäten nachgeht - das haben neue Forschungsergebnisse von der Universität von Maryland gezeigt. Die Studie, die durch Mittel aus dem WALTHAM(R) Centre for Pet Nutrition (WALTHAM(R)) unterstützt wurde, untersuchte Tierhalter über 50 Jahre mit leichter Hypertonie oder einer Vorstufe von Hypertonie und stellte fest, dass ihr Blutdruck niedriger war, wenn Hunde anwesend waren. Diese Ergebnisse deuten daraufhin, dass Hunde wirkungsvoll im Rahmen von Interventionen zur Verlangsamung der Entwicklung einer Hypertonie bei älteren Erwachsenen eingesetzt werden könnten.

"Die Senkung des Blutdrucks ist das wichtigste therapeutische Ziel bei der Behandlung von Hypertonie", sagte die Leiterin der Studie Erika Friedmann, Professorin an der Universität von Maryland. "Dies ist die erste Studie, die den Blutdruck unter normalen Lebensbedingungen in Gegenwart von Tieren untersucht hat. Sie ermöglichte uns, die Echtzeit-Wirkung von Haustieren im Alltag ihrer Besitzer zu bewerten. Diese Studie erweitert unsere Kenntnisse über die möglichen positiven Auswirkungen, die Hunde als Haustiere auf den Blutdruck von Patienten mit Hypertonie haben könnten. Die Ergebnisse untermauern zudem die zunehmende Zahl von Nachweisen dafür, dass Tiere bei der Verbesserung der allgemeinen und der Herz-Kreislauf-Gesundheit eine therapeutische Rolle spielen können."

Durchgeführt wurde die Studie mit Erwachsenen im Alter ab 50 Jahren, die Haustierbesitzer waren, ihren Haushalt selbst führten und einen leicht erhöhten Blutdruck hatten. Eine Mehrheit der Teilnehmer unterzog sich bereits einer Erstbehandlung für Bluthochdruck und nahm Medikamente zur Blutdrucksenkung ein. Im Gegensatz zu früheren Studien wurde der Blutdruck automatisch alle 20 Minuten mit einem kleinen Gerät gemessen, das die Tierhalter am Körper trugen, während sie ihren normalen täglichen Aktivitäten nachgingen. Die Messungen wurden auf diese Weise an drei separaten Tagen während eines Studienzeitraums von drei Monaten aufgezeichnet und sie ermöglichten den Forschern, auch andere Faktoren als die Gegenwart des Haustiers zu berücksichtigen, die den Blutdruck beeinflusst haben könnten. Dazu gehörten körperliche Aktivität und die Stimmung des Besitzers.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Anwesenheit eines Hundes mit einem deutlich niedrigeren systolischen Blutdruck (das ist der Druck beim Zusammenziehen des Herzmuskels) und diastolischen Blutdruck (Druck beim Entspannen des Herzmuskels) verbunden war. Die Forscher beobachteten ausserdem die Auswirkungen der Gegenwart von Hauskatzen auf den Blutdruck. Ihre Ergebnisse zeigten, dass bei Anwesenheit der Hauskatze der diastolische Blutdruck eines älteren Erwachsenen im Durchschnitt niedriger und der systolische Blutdruck höher war. Dieses Ergebnis war unerwartet, da frühere Studien einen Zusammenhang zwischen Katzen und vermindertem Stress sowie niedrigerem diastolischem und systolischem Blutdruck gezeigt hatten. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, bei denen die Arten der Interaktionen und die körperliche Tätigkeit der Katzeninhaber beobachtet werden sollten.

Die Studie wurde von WALTHAM(R), dem wissenschaftlichen Institut für Mars Petcare, mitfinanziert. Dr. Sandra McCune, Scientific Leader -Human-Animal Interaction (wissenschaftliche Leiterin für Mensch-Tier-Interaktionen) bei WALTHAM(R), erläuterte die Bedeutung dieses Forschungsergebnisses: "Wir wissen schon lange von der wohltuenden Wirkung, die Hunde auf den Blutdruck ihrer Besitzer haben können. Diese Studie bestätigt, dass die Anwesenheit von Hunden während des normalen täglichen Lebens den Blutdruck bei Erwachsenen mit mildem Bluthochdruck senken kann. WALTHAM(R) wird gern weiterhin die Forschung in diesem Bereich unterstützen."

Diese Studie wurde in Anthrozoös veröffentlicht und ist online verfügbar: http://bit.ly/1c8ATRQ

Über das WALTHAM(R) Centre for Pet Nutrition

Mit einer 50-jährigen Geschichte in innovativer Wissenschaft ist das WALTHAM(R) Centre for Pet Nutrition eine führende wissenschaftliche Autorität, wenn es darum geht, die Forschung über Ernährung und Gesundheit von Haustieren voranzutreiben. An seinem Sitz in Leicestershire, England, schafft das renommierte, modern ausgestattete wissenschaftliche Institut für Mars Petcare neues Wissen, das die Entwicklung innovativer Produkte ermöglicht, welche die Bedürfnisse von Haustieren auf praktische Weise abdecken. Seit der Veröffentlichung seiner ersten ursprünglichen Forschungsstudie im Jahre 1963 hat WALTHAM(R) viele wichtige Durchbrüche auf dem Gebiet der Tierernährung und der Mensch-Tier-Interaktion erzielt, was zu mehr als 1.700 Publikationen führte, darunter über 600 wissenschaftliche Peer-Review-Artikel. Heute arbeitet WALTHAM(R) weiterhin mit weltweit führenden wissenschaftlichen Instituten zusammen und unterstützt die Vision von Mars Petcare, A BETTER WORLD FOR PETS(R) (eine bessere Welt für Haustiere). Das Institut stellt die Wissenschaft und das Fachwissen bereit, die Grundlage für die führenden Marken von Mars Petcare sind, wie WHISKAS(R), PEDIGREE(R), NUTRO(R), TRILL(R), CESAR(R), SHEBA(R), DREAMIES(R), AQUARIAN(R), WINERGY(R), BANFIELD Pet Hospital(R) und ROYAL CANIN(R).

Über Mars, Incorporated

1911 erstellte Frank C. Mars die ersten Mars-Riegel in seiner Küche in Tacoma, Washington, und legte damit den Grundstein für die Gesellschaft Mars als Süsswarenhersteller. In den 1920er Jahren trat Forrest E. Mars Senior in das Geschäft seines Vaters ein, und zusammen brachten sie den Schokomilchriegel MILKY WAY(R) auf den Markt. 1932 zog Forrest, Sr. in das Vereinigte Königreich, um seinen Traum vom Aufbau eines Geschäfts zu realisieren, dessen Ziel es sein sollte, "gegenseitigen Nutzen für alle Beteiligten" zu schaffen -dieses Ziel bildet bis heute die Grundlage der Gesellschaft Mars, Incorporated. Mars hat seinen Geschäftssitz in McLean, Virginia, und besitzt sechs Geschäftsbereiche, einschliesslich Haustierpflege, Schokolade, Wrigley, Lebensmittel, Getränke, Symbioscience und mehr als 72.000 angeschlossene Unternehmen, die seine Prinzipien in die Tat umsetzen, um durch ihre Leistungen Verbesserungen für die Menschen und den Planeten zu bewirken.

Zu den Marken von Mars gehören: Heimtierpflege - PEDIGREE(R), ROYAL CANIN(R), WHISKAS(R), BANFIELD Pet Hospital(R), NUTRO(R), SHEBA(R), DREAMIES(R) und CESAR(R); Schokolade - M&M'S(R), SNICKERS(R), DOVE(R), GALAXY(R), MARS(R), MILKY WAY(R) und TWIX(R); Wrigley - die Kaugummisorten DOUBLEMINT(R), EXTRA(R), ORBIT(R) und 5(TM), SKITTLES(R) und STARBURST(R)-Bonbons sowie ALTOIDS(R) und LIFESAVERS(R) Pfefferminzbonbons. Lebensmittel - UNCLE BEN'S(R), DOLMIO(R), EBLY(R), MASTERFOODS(R), SEEDS OF CHANGE(R) und ROYCO(R); Getränke - ALTERRA(R) Coffee Roasterscoffee, der Tee THE BRIGHT TEA CO.(R), die heisse Schokolade DOVE(R)/GALAXY(R) und die Brauhilfe FLAVIA(R); Symbioscience - COCOAVIA(R), WISDOM PANEL(R) und SERAMIS(R).

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.mars.com. Folgen Sie uns: facebook.com/mars, twitter.com/marsglobal, youtube.com/mars.

