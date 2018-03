"DIE.NACHT": Natalia Ushakova und Ferdinand von Schirach zu Gast in "Willkommen Österreich"

"Eckel mit Kanten" mit Niki Glattauer, Thomas Stipsits und BlöZinger Außerdem: "Reiseckers Reisen: Südoststeiermark"

Wien (OTS) - "Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke", fragt Stermann seinen Kollegen. "Nein, die bekomme ich erst am Heiligen Abend", sagt Grissemann. Um die Vorfreude auf das große Fest zu steigern, haben sich die beiden Satiriker in einer neuen Ausgabe von "Willkommen Österreich" am 3. Dezember 2013 um 22.00 Uhr im Rahmen von "DIE.NACHT" in ORF eins einen Kinderchor ins Studio eingeladen. "Kling, Glöckchen, klingelingeling!" Außerdem zu Gast sind der Erfolgsautor und Strafverteidiger Ferdinand von Schirach sowie die russische Starsopranistin Natalia Ushakova, die es sich auch nicht nehmen lässt, mit ihren Landsmännern von Russkaja eine Turbopolka zu musizieren. Im Anschluss, um 22.55 Uhr, begrüßt Klaus Eckel zu einer weiteren Ausgabe von "Eckel mit Kanten". Diesmal rückt er die Frage "Muss ich's wissen oder kann ich's googeln?" in den Mittelpunkt. Zu Wort kommen dabei Autor Niki Glattauer, Thomas Stipsits und das Duo BlöZinger. Auf eine ganz besondere Reise begibt sich zum Abschluss von "DIE.NACHT" Michael Reisecker durch die Südoststeiermark.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" um 22.00 Uhr

Nach einem Ausflug ins Hip-Hop-Fach mit der Band Fettes Brot bestreitet die "Willkommen Österreich"-Band Russkaja diese Woche ein Heimspiel. Die russische Starsopranistin Natalia Ushakova lässt sich bei ihrem Besuch bei Stermann und Grissemann die Gelegenheit nicht entgehen, mit den Erfindern der russischen Turbopolka zu musizieren. Für den gemeinsamen Auftritt am Ende der Sendung hat sie eines der bekanntesten russischen Lieder ausgewählt. Bevor die Russen das Publikum hinaus in die Nacht jagen, ebenfalls zu Gast: Ferdinand von Schirach. Seit 2009 produziert der Autor und Strafverteidiger einen Bestseller nach dem anderen. Mit vielsagenden Titeln wie "Verbrechen", "Schuld" oder zuletzt "Tabu" begeistert er ein internationales Publikum. Im Gerichtssaal ist von Schirach das, was man gemeinhin einen "Promi-Anwalt" nennt. In "Willkommen Österreich" ist er selbst der Promi und stellt sich dem Verhör durch Stermann und Grissemann. Nicht nur Autor Ferdinand von Schirach war bei der BUCH WIEN, auch Hermes hat die internationale Buchmesse besucht. maschek lassen die deutsche Bundeskanzlerin zu Wort kommen. Merkel gibt Tipps, wie man eine große Koalition schmiedet.

"Eckel mit Kanten": Thema Bildung: "Muss ich's wissen oder kann ich's googeln?" um 22.55 Uhr

Klaus Eckel lädt sich zum Thema Bildung mit dem Lehrer und Buchautor Niki Glattauer sicherlich den richtigen Fachmann ein, wie das pointierte Gespräch beweist. Als weitere Wuchtellieferanten dienen diesmal das eben mit dem Kabarettförderpreis bedachte Duo BlöZinger (das beweist, dass Bildung bereits im Mutterleib beginnt) sowie Thomas Stipsits, der Erinnerungen an seinen urcoolen Religionslehrer preisgibt.

"Reiseckers Reisen: Südoststeiermark" um 23.35 Uhr

Unterwegs im Südosten Österreichs, lange wirtschaftlich schwach und von Abwanderung geprägt, trifft Michael Reisecker u. a. auf einen Western-Reiter. In Gnas beherbergt ein Zweiradsammler alle Typen von Puch-Mopeds und Motorrädern aus ehemaliger österreichischer Erzeugung. Und im südöstlichsten Zipfel Österreichs, in der Ortschaft Laafeld, wirkt der Bauer, Handwerker und Lebenskünstler Wilfried. Nach der Keramik beschäftigt er sich momentan mit allerhand sinnvollen aber auch nutzlosen Erfindungen und geht seinen Träumen nach.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann", "Eckel mit Kanten" und "Reiseckers Reisen" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

