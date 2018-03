Anschober zu Regierungsverhandlungen: Es droht der absolute Stillstand bei den Zukunftsthemen Umwelt und Energie

Linz (OTS) - Die neue alte Bundesregierung erteilt einer notwendigen Neuorientierung der Umwelt- und Energiepolitik eine klare Absage und ruft den vollständigen Stillstand aus - Koalitionsverhandler zurück an den Start!

Die durchgedrungenen Verhandlungsergebnisse der rot-schwarzen Koalitionsverhandlungen in den Bereichen Energie und Umwelt sind kaum das Papier wert auf dem sie geschrieben wurden. Die Punktation enthält Worthülsen, doch werden weder konkrete Zielvorstellungen noch eine längerfristige Strategie bekannt gegeben oder verbindlich niedergeschrieben. Anschober: "Wer genauer hinsieht wird erkennen, dass Energiekonzerne, Industriellenvereinigung und andere zu befriedigende Klientels hier fleißig diktiert haben. Dies ist zwar nicht überraschend, jedoch kurzsichtig und bedeutet den Verzicht auf Generationengerechtigkeit unter welcher beispielsweise das Pensionskapitel verhandelt wurde. Es ist schlichtweg beschämend was in diesem Politikbereich auf dem Rücken unserer Kinder und kommender Generationen ausgetragen wird."

Österreich hat hiermit auch den Ruf als Musterland der Umweltpolitik endgültig verloren - angesichts der (Nicht-)Handlungen in den letzten Jahren ist das faktisch ja schon geschehen, doch konnte bisher noch eine Fassade aufrechterhalten werden.

"Zurück an den Start und unter Einbindung aller Interessensgruppen noch einmal verhandeln unter der Prämisse der Zukunftsfähigkeit!", fordert der Grüne oö. Umwelt- und Energielandesrat Rudi Anschober, der von einer ökologischen Steuerreform bis hin zu einem verbindlichen Energiewendeszenario so ziemlich alles vermisst was an gegenwärtigen Maßnahmen zur erfolgreichen Zukunftsbewältigung notwendig und richtig wäre.

"Es ist schon heute beschämend wenn man daran denkt, welche Plattitüden vor diesem Hintergrund seitens des österreichischen Umweltressort bei der wegweisenden Weltklimakonferenz 2015 in Paris abgegeben werden (müssen). Denn wer mit leeren Händen kommt, muss umso lauter schreien, um hiervon abzulenken", so Anschober abschließend.

