Barrierefrei planen und bauen in Österreich

Experten informierten bei Austrian Standards zum Thema Barrierefreiheit

Wien (OTS) - Viele Menschen werden durch bauliche Hindernisse in ihrer eigenständigen Mobilität eingeschränkt. Wie eine barrierefreie Umwelt geplant und gebaut werden kann, war Thema einer Informationsveranstaltung bei Austrian Standards. Dabei wurde das neue Praxishandbuch von Maria R. Grundner vorgestellt.

Barrierefreies Planen und Bauen stand am Montag, 2. Dezember 2013, im Fokus einer Informationsveranstaltung bei Austrian Standards in Wien. Rund 100 Personen - Architekten, Bauherren, Vertreter von Bauunternehmen und Behindertenverbänden, Sicherheits- und Facility-Verantwortliche sowie Behördenvertreter - waren gekommen, um sich aus erster Hand über die kürzlich aktualisierte ÖNORMEN-Reihe B 1600 bis B 1603 und das neue Praxishandbuch dazu von Maria R. Grundner zu informieren.

"Nicht barrierefrei zu bauen, können wir uns nicht leisten"

Für Ing. Hans Wiesinger, beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger und Berater zum Thema Barrierefreiheit, darf barrierefreies Bauen keine Sonderlösung sein, sondern muss die Grundlage für die Gestaltung des gesamten Lebensraums darstellen. "Barrierefreies Bauen steigert den Komfort und die Sicherheit und damit die Lebensqualität aller Menschen. Es muss zum Standard und somit zur Selbstverständlichkeit werden. Denn schon im Hinblick auf die demografische Entwicklung können wir es uns nicht mehr leisten, nicht barrierefrei zu bauen", so der Experte, der auch die zuständige Arbeitsgruppe bei Austrian Standards stellvertretend leitet.

Kreativität in der Planung notwendig

Architekt Dipl.-Ing. Peter Kompolschek erläuterte die Folgen aus Sicht des Planers und kommt zum Schluss, dass die barrierefreie Gestaltung nicht zwingend die gestalterische Freiheit einengen müsse. "Im Gegenteil - die Kreativität des Architekten ist gefordert. Denn barrierefreies Planen bedeutet, den zusätzlichen Anforderungen kreativ zu begegnen und sie zum Wohle der Nutzer und Bewohner bestmöglich zu lösen", so Kompolschek. Das schaffe keine Einschränkungen, sondern führe zu neuartigen und innovativen Lösungen.

BMASK: "Normen leisten wichtigen Beitrag"

Michael Bednar, Referent der behindertenpolitischen Grundsatzabteilung im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK), referierte über die Relevanz von Regelwerken zum Thema aus Sicht seines Ministeriums. Hohe Stufen, fehlende Handläufe oder schlecht gekennzeichnete Glastüren machen es nicht nur Menschen mit Geh- oder Sinnesbehinderungen, sondern auch älteren Personen oder Eltern mit Kinderwägen schwer, ohne Hilfe mobil zu sein. Normen, die diese Aspekte berücksichtigen und barrierefreie Mindestanforderungen beinhalten, leisten einen wichtigen Beitrag zur Selbstständigkeit von behinderten Menschen und entlasten auch Personen, die vorübergehend mobilitätsbeeinträchtigt sind. Standards, wie die ÖNORMEN-Reihe B 1600 bis B 1603 helfen, die Ziele im Sinn der UN-Behindertenrechtskonvention und des Nationalen Aktionsplan Behinderung 2012-2020 zu erreichen, so Bednar.

Praxishandbuch zur Anwendung der Standards

Die ÖNORMEN B 1600 bis B 1603 legen die Standards für die barrierefreie Gestaltung der gebauten Umwelt fest, geben Hinweise zur Planung und sprechen Empfehlungen für die bestmögliche Umsetzung aus. "Um weitgehend diskriminierungsfreie Strukturen zu verwirklichen, sind viele Details zu beachten. Für Planende und Bauherren ist das nicht so einfach", sagte die Mobilitätsexpertin Maria R. Grundner. Nicht zuletzt deshalb habe sie ihre aktuelle Publikation verfasst, so die Autorin. "Das Praxishandbuch 'Barrierefreies Planen und Bauen in Österreich' bietet den Anwendern eine praxisnahe Anleitung, wie Standards für verschiedene Gebäude und Anlagen anzuwenden sind", betonte Grundner, die in der Mobilitätsagentur der Stadt Wien dafür zuständig ist, den öffentlichen Raum besser barrierefrei nutzbar zu machen.

Die Norm sagt nicht "ob", sondern "wie"

DDr. Elisabeth Stampfl-Blaha, Direktorin von Austrian Standards, betonte dabei, dass Normen per se nicht verbindlich, sondern qualifizierte Empfehlungen seien. Das heißt, so Stampfl-Blaha: "Ob ein Gebäude barrierefrei gestaltet werden muss, entscheidet der Gesetzgeber oder der Bauherr. Wie man es aber klug und nach neuestem Stand der Technik barrierefrei gestalten kann, das sagt die Norm."

Publikation

Maria R. Grundner: Barrierefreies Planen und Bauen in Österreich. Handbuch für mehr Mobilität - mit vielen Bildern und Praxistipps kartoniert, 1. Auflage 2013, ISBN 978-3-85402-282-4, 172 Seiten, EUR 69 (exkl. USt.)

ePub ISBN 978-3-85402-283-1, EUR 54,16 (exkl. USt.)

Bestellung: www.austrian-standards.at/webshop , E-Mail:

sales@austrian-standards.at,

Tel.:+43 1 213 00-300.

Die Normen

ÖNORM B 1600 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen

ÖNORM B 1601 Barrierefreie Gesundheitseinrichtungen, assistive Wohn-und Arbeitsstätten - Planungsgrundlagen

ÖNORM B 1602 Barrierefreie Bildungseinrichtungen - Planungsgrundlagen

ÖNORM B 1603 Barrierefreie Tourismus- und Freizeiteinrichtungen -Planungsgrundlagen

Aus- und Weiterbildung

Seminare zum Thema Barrierefreies Bauen sowie zu Barrierefreien Tourismus- und Freizeiteinrichtungen bietet Austrian Standards im März und April 2014. Im Juni startet dann das erste von drei Modulen der Ausbildung zum zertifizierten Experten für Barrierefreies Bauen. Nähere Informationen und Anmeldung unter www.austrian-standards.at/seminare

