Hot Topics" der Regionalanästhesie und Schmerztherapie

Erfahrene Expertinnen und Experten aus dem In- und Ausland informierten bei den Kongresstagen Anästhesie der Vinzenz Gruppe über neueste Entwicklungen.

Wien (OTS) - Von 29. - 30. November 2013 fanden die Kongresstage Anästhesie der Vinzenz Gruppe erstmals im Herz-Jesu Krankenhaus Wien-Landstraße statt. Die Fachveranstaltung mit internationaler Beteiligung bot einen hohen fachlichen Wissensaustausch unten der interessierten Kollegen. "Seit der Geburtsstunde der Lokalanästhesie im Jahre 1884 hat die "Teilbetäubung" eine äußerst bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen.", so Primarius Dr. Manfred Greher, MBA, Kongresspräsident der Veranstaltung: "Alleine in den letzten Jahren wurden durch die enormen technischen Verbesserungen der Ultraschallgeräte verbunden mit der Beschreibung neuer exakter Blockadetechniken beachtliche Fortschritte in der Qualität der postoperativen und chronischen Schmerztherapie erzielt."

Interaktives und informatives Programm

Die Kongresstage wurden am Freitag interaktiv eröffnet: Der Workshop "Ultraschall-gezielte Schmerzblockaden" führte das Fachpublikum sogleich mit einer Live-Demonstration mitten in das Thema. Der Samstag stand im Zeichen von "Innovationen in Regionalanästhesie und Schmerztherapie": Experten aus Europa und Übersee beleuchteten von verschiedenen Seiten die dynamischen Entwicklungen auf diesem Gebiet der Anästhesie. Dabei spannten die Vortragenden einen hochinformativen Bogen, der von Fortschritten der Lokalanästhetika über neue Erfahrungen mit Regionalanästhesiekathetern für tagesklinische Operationen bis hin zur optimierten Schmerztherapie am Lebensende reichte.

Ausgangspunkt: Herz-Jesu Krankenhaus

Die Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am Herz-Jesu Krankenhaus ist auf Regionalanästhesie mittels Ultraschall-gezielten Nervenblockaden spezialisiert. Manfred Greher, Ärztlicher Direktor und Abteilungsvorstand war Mitentwickler dieser innovativen Methode. Er brachte dieses einzigartige Anästhesieverfahren vor 8 Jahren mit ins Herz-Jesu Krankenhaus. Hier konnte er die Technik in den letzten Jahren gemeinsam mit seinem Team noch weiter ausbauen und perfektionieren.

