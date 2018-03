Entsorgungswirtschaft verlangt deutliche Verbesserung der Rahmenbedingungen

Wien (OTS) - Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VÖEB) tritt im Zuge der Regierungsverhandlungen an die Parteien des österreichischen Nationalrates und die zukünftige Bundesregierung heran, um die Rahmenbedingungen für die Entsorgungswirtschaft in den nächsten Jahren deutlich zu verbessern. Dafür wurde durch den Verband ein umfangreiches Arbeitsprogramm erarbeitet. Im Mittelpunkt stehen dabei eine Vereinheitlichung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, sowie eine Optimierung der Zuständigkeiten in der Verwaltung und die Abkehr von Kommunalisierungsbestrebungen.

"Österreich ist ein Musterland im Bereich der Ressourcenwirtschaft und Abfallentsorgung. Das muss auch so bleiben", kommentiert der Präsident des VÖEB, Dr. Robert Gruber, die Situation der Branche in Österreich. Allerdings geht es in den nächsten Jahren darum, die Rahmenbedingungen für diesen wesentlichen Wirtschaftszweig deutlich zu verbessern. Diese Notwendigkeiten umfassen beispielsweise eine Vereinheitlichung der gesetzlichen Rahmenbedingungen innerhalb Österreichs, die Abkehr von immer wieder aufkommenden Kommunalisierungsbestrebungen, die Eindämmung des illegalen Abfallexports sowie die Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungstätigkeit der Unternehmen. "Dass es in einem so kleinen Land wie Österreich neun verschiedene Landesabfallwirtschaftsgesetze gibt, ist nicht akzeptabel und schon gar nicht erklärbar", sagt Dr. Robert Gruber zu den derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Daher ist die wesentlichste Forderung des Verbandes an die Parteien erstmals ein einheitliches Abfallwirtschaftsgesetz für alle österreichischen Bundesländer zu erarbeiten.

Zu den wichtigsten Forderungen des VÖEB:

1) Vereinheitlichung der gesetzlichen Rahmenbedingungen: Die Rechtszersplitterung des Abfallwirtschaftsgesetzes soll durch ein einheitliches Gesetz beendet werden. Zurzeit werden beispielsweise in einigen Bundesländern Genehmigungen zur Sammlung und Behandlung von Abfällen binnen kürzester Zeit ausgestellt, in anderen Bundesländern ist es praktisch nicht möglich die Genehmigung in der gesetzlich vorgegebenen Zeit zu erhalten. Auch beim Transport von Abfällen legen die Vollzugsbehörden unterschiedliche Maßstäbe an. Zuständigkeiten müssen in Zukunft klar verteilt werden, damit der Verwaltungsaufwand für die österreichischen Entsorgungsbetriebe reduziert wird.

2) Abkehr von Kommunalisierungsbestrebungen: Die Kommunen tendieren immer mehr zur Übernahme von privatwirtschaftlich organisierten Entsorgungsleistungen von Gewerbe- und Industrieabfall. Damit ein fairer Wettbewerb gesichert bleibt, fordert der VÖEB von der zukünftigen Bundesregierung eine klare Absage an derartige Verstaatlichungstendenzen. "In Wien, wo die Müllentsorgung in der Hand der Stadt liegt, sind die Müllgebühren im Vergleich mit anderen Bundesländern eindeutig zu hoch, das wurde auch vom Rechnungshof bestätigt", so Gruber.

3) Verhinderung des illegalen Abfallexports: Rund 80.000 Tonnen wertvoller Sekundärrohstoffe verschwinden pro Jahr aus Österreich. Dem Wirtschaftskreislauf werden dadurch wichtige Stoffe entzogen. Der Verband verlangt daher eine verstärkte Kontrolle und Exekution der bestehenden Normen. Zudem soll auch die Bevölkerung durch die zuständigen Behörden besser aufgeklärt werden.

4) Neustrukturierung der Zuständigkeiten: War bis dato das Umwelt-und Landwirtschaftsministerium für die Angelegenheiten der Entsorgungswirtschaft verantwortlich, so erfordert die zunehmende wirtschaftliche Bedeutung der gesamten Branche eine Neustrukturierung der Zuständigkeiten. Gruber: "Ideal wäre eine Zusammenfassung der Agenden in einem Ministerium. Denn aus unserer Sicht sind Umwelt und Wirtschaft kein Widerspruch."

5) Forschungs- und Entwicklungstätigkeit: Um die Vorwärtsintegration der Branche hin zu einem modernen, nachhaltigen Ressourcenmanagement zu ermöglichen, müssen in den nächsten Jahren durch die Unternehmen auch entsprechende Investitionen getätigt werden. Der Verband fordert daher von den Verantwortlichen im Zuge der Regierungsverhandlungen entsprechende Fördermittel für Forschungs- und Entwicklungsausgaben bereitzustellen. Nur durch entsprechende Forschungs- und Entwicklungstätigkeit kann der hohe Standard der österreichischen Entsorgungsbranche aufrechterhalten und ausgebaut werden.

Über den VÖEB

Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VÖEB) ist die freiwillige Interessensvertretung der kommerziell geführten Entsorgungsunternehmen in Österreich. Der Verband vertritt derzeit über 200 Mitgliedsunternehmen und repräsentiert somit zwei Drittel -gemessen am Umsatz bzw. an den Beschäftigten - der privaten österreichischen Entsorgungsbetriebe. Die Branche beschäftigt direkt und indirekt ca. 43.000 Mitarbeiter, entsorgt rund zwei Drittel des gesamten in Österreich anfallenden Abfalls und erwirtschaftet Umsätze in der Größenordnung von 4 Mrd. Euro pro Jahr.

