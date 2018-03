Nach dem Gewinn des Weltmeistertitels 2012 ist Affineur Walo erneut der erfolgreichste Teilnehmer am World Cheese Award (BILD)

Birmingham, UK / Granges-Paccot (ots) - Nach dem grossartigen

Erfolg 2012 mit dem Weltmeistertitel für den besten neuen Käse und total 13 Auszeichnen, war Affineur Walo von Mühlenen dieses Jahr erneut der erfolgreichste Teilnehmer am World Cheese Award mit insgesamt 10 Auszeichnungen davon 4 Super Gold Medaillen. Diese erneuten Auszeichnungen bestätigen einmal mehr die hohe Qualität und Konstanz der Schweizer Käsespezialitäten von Affineur Walo. Die Familie von Mühlenen hat sich zum Ziel gesetzt die besten Rohmilch Käse aus der Schweiz zur Perfektion zu reifen. Die stetig wachsende Beliebtheit der Käse von Affineur Walo in Europa und in Übersee zeigt, dass das konsequente Streben nach der besten Qualität die richtige Strategie ist für den Schweizer Käse ist.

Die Auszeichnungen von Affineur Walo von Mühlenen in der Übersicht:

3 x Super Gold - Affineur Walo Le Gruyère Switzerland AOP extra 14 Monate affiniert - Affineur Walo Le Gruyère Switzerland AOP extra 14 Monate affiniert - Stärnächäs extra würzig, ein Schnittkäse aus St. Gallen, 8 Monate affiniert 1 x Gold - Affineur Walo Le Gruyère Switzerland AOP extra 14 Monate affiniert 5 x Silber - Rotwein Bärgler, Hartkäse mit Rotwein 12 Monate affiniert - Rotwein Burechäs, Schnittkäse mit Rotwein 10 Monate affiniert - Affineur Walo Le Gruyere Switzerland AOP extra 14 Monate affiniert - Le Poya, Hartkäse 8 Monate affiniert - L'Armailli de la Gruyère, Schnittkäse 6 Monate affiniert 2 x Bronze - Rotwein Bärgler, Hartkäse mit Rotwein 12 Monate affiniert - Jura Bergkäse, Hartkäse 12 Monate affiniert - Stärnächäs extra würzig, Schnittkäse aus St. Gallen, 8 Monate affiniert

