H. P. Martin zur EU-Kandidatenkür Lunaceks: "Reiche Neos können Grüne arm machen"

U. Lunacek muss um Grün-Wähler bangen / Neos werden zur polit-strategischen Konkurrenz

Wien (OTS) - Zur soeben erfolgten 81,6 Prozent-Kür der EU-Spitzenkandidatin der Grünen in Österreich erklärt der unabhängige EU-Abgeordnete Hans-Peter Martin: "Ulrike Lunacek kann man gratulieren, doch vor ihr liegt ein steiniger Weg . In bisherigen Grün-Festungen, insbesondere in Wiener Innenbezirken, ist für Lunacek kaum noch etwas in Stein gemeißelt.

Die Neos sind in Mode, besser verdienende Grün-Wähler gefallen sich im pinken Jackett. Die finanziell gut ausgestattete Neos-Partei kann die Grünen arm machen. So wird die EU-Wahl am 25. Mai 2014 auch zu einer spannenden, polit-strategischen Herausforderung - nicht nur für die Grünen."

Hinweis: Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Verfasser und geben nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen bitte an:

Büro Dr. Martin

+43-664-201 80 37

office @ hpmartin.net