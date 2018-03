FPÖ-Ragger: Grüner Landesrat kürzt bei "grüner" Energie

1,5 Millionen Euro weniger Förderung für Umstieg auf alternative Heizquellen

Klagenfurt (OTS) - "Ausgerechnet der grüne Landesrat Rolf Holub spart bei sauberer grünere Energie. Die rot-grün-schwarze Linkskoalition kürzt die Förderungen für Kärntner, die ihre alte Öl-,Gas- oder Stromheizung aufgeben und auf erneuerbare Heizquellen umsteigen. Für rund 3.000 Kärntner stehen 1,5 Millionen Euro weniger zur Verfügung", kritisiert der Obmann der Kärntner Freiheitlichen LR Mag. Christian Ragger.

Aus seiner Sicht verrät der Grüne Holub damit die Grundsätze seiner Partei. Denn die Förderungen sind in vielen Fällen der Anstoß für einen Umstieg in saubere Energie. "Wir würgen unsere lokale Konjunktur ab. Es ist zu befürchten, dass viele private Investitionen nicht mehr getätigt werden", erklärt Ragger.

Er verweist auf die erfolgreiche Aktion zur Feinstaubreduktion im Lavanttal. Die habe das Land Geld gekostet, aber die Errichtung von über 1.000 neuen Heizanlagen habe Aufträge in Millionenhöhe ausgelöst. Holub gehe jetzt einen anderen Weg.

Beim Umstieg von Öl-, Gas- und Strom auf Holzheizungen werden 550.000 Euro eingespart. Die Unterstützung des Einbaues von Wärmepumpen wird gänzlich gestrichen. Gekürzt wird auch die Förderung des Fernwärmeanschlusses.

"Holub spart hier am falschen Platz, während er gleichzeitig viel Steuergeld für eine neue Buslinie nach Laibach einsetzt, kritisiert Ragger abschließend.

