Papst bestätigte Schönborn als Mitglied der Bildungskongregation

Auch zweiter Österreicher, P. Bechina, behält Amt als Untersekretär

Vatikanstadt-Wien, 30.11.13 (KAP) Papst Franziskus hat die Leitung der vatikanischen Bildungskongregation bestätigt. Wie der Vatikan am Samstag mitteilte, belässt er deren Präfekt, Kardinal Zenon Grocholewski, und ihren Sekretär, Erzbischof Angelo Vincenzo Zani, in ihren Ämtern. Zudem bestätigte Franziskus eine Reihe von Mitgliedern der Kongregation, darunter den Wiener Erzbischof Christoph Schönborn, den Münchener Erzbischof Reinhard Marx sowie den Präfekten der Glaubenskongregation, Gerhard Ludwig Müller. Als neue Mitglieder ernannte er unter anderen den Schweizer Kardinal Kurt Koch, der den Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen leitet.

Neben Kardinal Schönborn gehört mit Friedrich Bechina ein weiterer Österreicher der Bildungskongregation an. Bechina ist Priester aus Wien und Mitglied der geistlichen Gemeinschaft "Das Werk". Im Februar dieses Jahres hatte ihn Papst Benedikt XVI. zum Untersekretär der Kongregation ernannt. Bechina war zuvor seit Ende 2001 als Referent in der vatikanischen Kurienbehörde tätig. Eine erneute Bestätigung in seinem Amt ist durch den Pontifikatswechsel nicht nötig gewesen, so Bechina gegenüber "Katpress". Seine Amtsperiode läuft noch bis 2018.

Wie Bechina weiters mitteilte, wird die Bildungskongregation vom 12. bis 14. Februar zu ihrer ersten Plenarsitzung seit dem Pontifikatswechsel zusammenkommen. Man sei gespannt, wie sich dieser Wechsel an der Spitze der Weltkirche auch auf die Arbeit in den Kongregationen auswirke, so Bechina. Ob Franziskus selbst an den Beratungen teilnehmen werde, sei noch offen - "und wohl vor allem ein frommer Wunsch". Im Mittelpunkt der Beratungen werden laut Bechina die katholischen Schulen, Universitäten sowie die katholischen Fakultäten stehen.

