FPÖ-Ragger: Signaltag für rot-grün-schwarze soziale Kälte

Für 30.000 sozial bedürftige Kärntner erstmals seit 2007 kein Teuerungsausgleich

Klagenfurt (OTS) - "30.000 sozial bedürftige Kärntner erleben den heutigen Samstag als schmerzliche Zäsur. An diesem Tag hätte normalerweise die Auszahlung des Teuerungsausgleichs begonnen, doch nach sechs Jahren hat die rot-grün-schwarze Linkskoalition diese Sozialleistung abgeschafft", erklärt der Obmann der Kärntner Freiheitlichen LR Mag. Christian Ragger. Die 130 Euro, welche zuletzt als Teuerungsausgleich gewährt worden sind, waren für die Betroffenen eine wichtige Unterstützung.

Seine Beseitigung ist ein klares Signal, dass es in Kärnten unter der Linkskoalition sozial kälter im Land werde. Sie habe auch das Jugendstartgeld gestrichen und in den nächsten Jahren stünde die Abschaffung aller direkten Sozialleistungen auf der rot-grün-schwarzen Agenda.

"Es ist ein fatales Signal, wenn man auf diese Weise bei den Ärmsten einspart und die Regierung gleichzeitig die Politikergehälter anheben will", kritisiert Ragger.

