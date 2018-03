ÖH Med Wien zu den Regierungsverhandlungen: Gesundheitsressort muss eigenständiges Ministerium bleiben

Gesundheitspolitik ist eines der zukunftsrelevantesten Themenfelder der nächsten Jahre

Wien (OTS) - Die ÖH Med Wien spricht sich angesichts der weiter andauernden Regierungsverhandlungen für ein Weiterbestehen eines eigenständigen Gesundheitsressorts aus. "Wie intensiv Gesundheitspolitik in Österreich betrieben wird, ist entscheidend für die Qualität unseres Gesundheitssystems. Aus unserer Sicht kann eine erfolgreiche Weiterführung der Gesundheitsreform, aber auch Vorhaben wie die Änderungen in der ÄrztInnenausbildung am besten im Rahmen eines Weiterbestehens des eigenständigen Gesundheitsministeriums erfolgen. Gesundheit ist zu wichtig und zukunftsrelevant um sie in ein anderes Ministerium abzuschieben", so das Vorsitzteam der ÖH Med Wien unisono.

